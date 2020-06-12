Поддержка предпринимателей: Беларусь упростит требования к бизнесу в сфере торговли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собираются упростить требования к бизнесу в сфере торговли и общепита. Соответсвующие поправки к закону сегодня рассмотрели на заседании Палаты Представителей, передает «МИР 24».

В частности, будет легче начать свое дело, уведомив Министерство по почте. А режим работы кафе и торговые точки смогут определять самостоятельно. Исключение сделают лишь для тех, кто открыт после 23-х часов. Им свой график придется по-прежнему согласовывать. Большие изменения коснутся и деятельности нестационарных объектов, таких как автомагазины и фудтраки.

«Очень расширен понятийный апарат. Внесены новые термины: летняя площадка, администрация рынка, администрация торгового центра, кейтеринг. Введение такого термина как кейтеринг был обусловлен тем, что данный вид общественного питания получает очень широкое распространение в нашей республике», – рассказал депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Боболович.

Работа над поправками началась еще в 2018 году. За это время Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучило опыт 27 стран.