ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поддержка предпринимателей: Беларусь упростит требования к бизнесу в сфере торговли

12.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси собираются упростить требования к бизнесу в сфере торговли и общепита. Соответсвующие поправки к закону сегодня рассмотрели на заседании Палаты Представителей, передает «МИР 24».

В частности, будет легче начать свое дело, уведомив Министерство по почте. А режим работы кафе и торговые точки смогут определять самостоятельно. Исключение сделают лишь для тех, кто открыт после 23-х часов. Им свой график придется по-прежнему согласовывать. Большие изменения коснутся и деятельности нестационарных объектов, таких как автомагазины и фудтраки.

«Очень расширен понятийный апарат. Внесены новые термины: летняя площадка, администрация рынка, администрация торгового центра, кейтеринг. Введение такого термина как кейтеринг был обусловлен тем, что данный вид общественного питания получает очень широкое распространение в нашей республике», – рассказал депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Боболович.

Работа над поправками началась еще в 2018 году. За это время Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучило опыт 27 стран.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа над поправками началась еще в 2018 году. За это время Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучило опыт 27 стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назван способ, как отказаться от сладкого за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика