На Беларусь обрушился ураган с градом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси из-за урагана и прохождения грозового фронта повалены деревья, повреждены кровля зданий и линии электропередачи. Некоторые районы остаются обесточенными, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Коммунальные службы и сотрудники МЧС продолжают устранять последствия стихии. Этой ночью порывы ветра в стране превышали 20 метров в секунду. В результате более 400 населенных пунктов оказались без света. В столице шквалы ветра повредили некоторые автобусные остановки, а поваленные деревья разбили три машины. В некоторых районах города очевидцы наблюдали не только грозу, но и град размером с крупную ягоду. Люди не пострадали.

«Столичные спасатели выезжали 13 раз на помощь по распиловке деревьев. Сегодня уже обратилось четыре учреждения образования, которые тоже попросили помощи по распиловке деревьев, которые были повалены на территории», – сказала официальный представитель Минского городского управления Марина Земченок. В ближайшие дни сильный порывистый ветер сохранится. Местами пройдут грозы. Поэтому в МЧС рекомендуют не ставить свои автомобили возле деревьев.