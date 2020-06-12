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Ковалькова: Кроме репрессий, у Лукашенко нет других методов сохранения власти

12.06.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия», потенциальный кандидат на пост президента Ольга Ковалькова считает, что уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского полностью «политически мотивировано и сфабриковано».

Об этом передает пресс-служба БХД.
«Борьба с политическими оппонентами с помощью провокаций и репрессий свидетельствует о слабости Лукашенко. Кроме репрессий, у него нет других методов сохранения власти. Сегодня невозможно скрыть его низкий рейтинг, поскольку тысячи людей стоят в очереди за свободой, ради перемен. Народный импичмент Лукашенко проходит на улицах», - отметила Ковалькова.

Оппозиционерка потребовала «немедленного прекращения преследования Сергея Тихановского и его команды и освобождения их, прекращения давление на всех активистов и белорусов, которые сегодня имеют альтернативное мнение».


«Сегодня белорусское общество должно быть солидарным с командой Сергея, потому что наша правоохранительная и судебная система служит репрессивным механизмом против своих граждан. И это можно изменить только при смене власти», - добавила Ковалькова.

Напомним, что Следственный комитет предъявил обвинения оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому и еще семи лицам, задержанным на пикете в Гродно 29 мая.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия», потенциальный кандидат на пост президента Ольга Ковалькова считает, что...
 
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