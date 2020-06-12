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Расставить точки над «i» в вопросах ЖКХ — Лукашенко приехал в Полоцк
12.06.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 12 июня рабочую поездку в Витебскую область.
В Полоцке Президент провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Это мероприятие глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая министра жилищно-коммунального хозяйства.
Александр Лукашенко также побывал в Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему доложили о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви.
Глава государства также отреагировал на некоторую публикуемую информацию негативного характера о том, что к его приезду в Полоцк в городе занялись работами по благоустройству. Президент подчеркнул: все, что сделано, останется жителям города. «Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем», — сказал Президент.
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> Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 12 июня рабочую поездку в Витебскую область. В Полоцке Президент провел совещание по вопросам развития...
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