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Поспорила и не всплыла. Женщина не смогла на спор переплыть водоём. Её тело ищут
Источник материала: Партизан
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Известно, что она выпивала в компании (сколько было человек — неизвестно). В какой-то момент женщина на спор решила переплыть пожарный водоём. Около 17 часов в милицию позвонил мужчина и сообщил о происшествии: его знакомая утонула.
фото носит иллюстрационный характер
Официальных комментариев о случившемся пока нет, так как по состоянию на утро 12 июня тело не найдено. Поэтому речь идёт о предполагаемой гибели человека.
Добавлено в 13.00. Стало известно, что пропавшая женщина — жительница деревни Шищицы (1994 года рождения). По состоянию на полдень 12 июня она не найдена. А на берегу нашли её личные вещи и одежду.
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По информации «Кур'ера», в районе Шищиц в четверг, 11 июня, возможно, утонула женщина.
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