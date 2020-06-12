Источник материала: Полесская правда



В Пинске сегодня после масштабной реконструкции открыли мост через реку Пина. Переоценить значение этого события трудно, ведь мост – единственное связующее звено не только для жителей Пинска, Пинского района и Столина, но и крупнейшая транспортная артерия между Беларусью и Украиной. Ежедневно в южном направлении через мост проходит более тысячи единиц транспорта, в том числе и тяжеловесного.







В церемонии торжественного открытия приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец, генеральный директор РУП «Бреставтодор» Михаил Непочелович, председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец, председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич, депутаты, проектировщики, строители, общественность.

Автомобильный мост в Пинске был построен более 40 лет назад. В 2018 году после детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. К ней специалисты «Бреставтодора» приступили в апреле 2019 года. Во время реконструкции действовал временный наплавной мост.







Ориентировочная стоимость реконструкции обошлась бюджету порядка 24 миллионов рублей. Длина моста осталась прежней – около 400 метров. Существующие опоры усилили, заменили пролетные строения. Основные русловые пролеты по 42 метра сделаны из металла, четыре пролета – из выпускаемых в республике 33-метровых балок. Некоторые инженерные и технические решения строители применяли впервые. После основных работ было очищено русло реки, приведена в порядок и благоустроена прилегающая территория, обустроены смотровые площадки.

Во время торжественной церемонии звучали слова благодарности за качественную работу в адрес проектантов и геодезистов, связистов и энергетиков, строителей, дорожников и инженеров, причастных к реконструкции. Все, кто внес значимый вклад в реконструкцию, были поощрены грамотами и благодарственными письмами.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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