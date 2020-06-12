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За сбитого лося водителя могут приравнять к браконьеру

12.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Случаи столкновений автомобилей с животными редки, но зачастую заканчиваются трагично.

 С начала года на белорусских дорогах произошло уже 7 таких ДТП, в которых получили травмы водители и пассажиры, сообщили в Госавтоинспекции.

В ГАИ предупреждают, что только если такое "свидание" обошлось легким испугом для всех участников происшествия – машина не получила повреждений, а зверь скрылся в чаще, можно продолжать движение, пишет interfax.by
"Столкновение с животным квалифицируется как ДТП, даже если поврежден только автомобиль, а зверь убежал", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники ОВД уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия производятся как при обычном ДТП: нужно включить "аварийку" и выставить знак аварийной остановки. Не подходите к сбитому зверю – в состоянии шока он способен покалечить или даже убить.

В то же время не покидайте место аварии. Согласно части 2 статьи 18.17 КоАП за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин (1 БВ = Br27) или лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет.


В случае, если ДТП произошло по вине водителя, он заплатит компенсацию государству за ущерб природе. "Дикие животные – государственная собственность, и если забрать тушу с собой, правоохранители расценят такие действия как браконьерство", - добавили в ГАИ.

Не пытайтесь объехать животное, его поведение может быть непредсказуемым. Не стоит прибегать к резким движениям рулевым колесом, даже в случаях, когда столкновение неизбежно. Чаще всего сидящие в автомобиле получают смертельные травмы не в результате столкновения с животным, а после съезда за пределы проезжей части.
 
 
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Случаи столкновений автомобилей с животными редки, но зачастую заканчиваются трагично.
 
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