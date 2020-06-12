Роман Головченко: поддержка предприятий в условиях пандемии будет увязана с выполнением ими бизнес-планов

Источник материала: ОНТ

Государство окажет точечную поддержку предприятиям, пострадавшим от экономических последствий пандемии. Но она будет жестко увязана с обязательствами по выполнению бизнес-планов. Об этом сегодня заявил премьер-министр, посещая Минский автомобильный завод.

Предприятие – бренд Беларуси, самое время посмотреть выдержит ли внешние шоки. Сегодня самосвалы – это основная продукция, а пассажирский транспорт дает денежный оборот. Но здесь понимают: экономику нужно строить на грузовике. Однако приходиться конкурировать с российским КАМАЗом. Кроме того, в апреле и мае продажи у автопроизводителей всего мира упали. Чтобы сохранить рынки МАЗ подстраивается, в том числе, по цене. Продажи сохранены, но приходиться идти на отсрочки. Поставки продолжаются на украинский, узбекский и российский рынок.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Если надо предприятие поддержать, и оно по-прежнему гарантирует, что выполняет и будет выполнять свои обязательства, это нормально. Любой собственник оказывает поддержку своему активу в трудной ситуации. Здесь никакой чрезвычайщины нет. Условно говоря, как Президент образно использовал выражение – «вертолетных денег» не будет. То есть мы не закачиваем просто деньги в уставной фонд или еще куда-то. В каждом конкретном случае будем смотреть, что задействовать - бюджет напрямую, долговые инструменты, заемные, банковские инструменты. В зависимости от кредитного портфеля предприятия».

На поддержку смогут рассчитывать предприятия, которые докажут, что из-за сложной ситуации им нужна помощь, но готовы выполнить свои обязательства. И в итоге вернут долг государству.

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