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Цепкало: Решили поучаствовать в выборах — нашлись коробки с «компроматом». Вот такое совпадение!

12.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валерий Цепкало оценивает обыски, задержания сторонников альтернативных кандидатов как попытку давления. Он также выразил поддержку всем претендентам в кандидаты и надежду, что все дойдут до стадии регистрации. Об этом он заявил в комментарии TUT.BY.

Цепкало: Решили поучаствовать в выборах — нашлись коробки с «компроматом». Вот такое совпадение!
Виктор Бабарико / Reuters
— Те события, которые происходят вокруг кандидатов и их сторонников, я расцениваю как попытку давления. Но мы справимся и будем идти дальше, поскольку видим, как много прекрасных людей, настоящих граждан и патриотов в нас верят. Вас же, соотечественников, я прошу задуматься только об одном: мы, претенденты на высший пост, жили и работали в этой стране, и все у нас было хорошо, никаких вопросов со стороны органов или проблем с законом не возникало, но как только мы решили предложить альтернативные пути развития Беларуси и поучаствовать в президентских выборах, так сразу нашлись коробки с «компроматом» и вопросы со стороны правоохранителей. Вот такое совпадение! По-моему, все ясно без комментариев, — сказал Валерий Цепкало.

Претендент в президенты отметил, что сейчас все должны собраться и сделать все законное и возможное в рамках Конституции, «чтобы вернуть власть народу».

— Вот поэтому нам нужен новый курс, новые молодые лица, чтобы навсегда покончить с Беларусью мрачного прошлого, — отметил Цепкало.

Штаб претендента работает в штатном режиме, пикеты везде выставляются.

Напомним, что вчера сотрудники правоохранительных органов провели обыски у людей, связанных с Виктором Бабарико, а также непрозрачно намекнули Цепкало на то, что он может быть следующим, демонстративно помаячив возле его штаба. 
 
 
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Валерий Цепкало оценивает обыски, задержания сторонников альтернативных кандидатов как попытку давления. Он также выразил поддержку всем претендентам в...
 
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