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Корж презентовал клип на один из своих главных медляков

12.06.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на YouTube-канале белорусского рэпера Макса Коржа вышел клип на трек «Вспоминай меня». Ролик состоит из концертных записей музыканта.

«Вспоминай меня» — одна из немногих лирических композиций рэпера. Клип на этот трек смонтировал из видеонарезок с разных концертов Коржа и длится более шести минут. Сам музыкант в нем то лежит, то сидит на диване и читает текст, а его фанаты разбиваются на парочки и танцуют медляк. В ролик попали кадры, когда поклонницы Макса выбираются на сцену, чтобы обнять своего кумира. Словом, милота.

Клип вышел только сегодня, и его уже успели посмотреть более 74 тысяч раз. 16 тысяч пользователей поставили под ним отметку «Мне нравится».

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Сегодня на YouTube-канале белорусского рэпера Макса Коржа вышел клип на трек «Вспоминай меня». Ролик состоит из концертных записей музыканта.
 
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