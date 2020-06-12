|
Корж презентовал клип на один из своих главных медляков
Источник материала: Tut.by
Сегодня на YouTube-канале белорусского рэпера Макса Коржа вышел клип на трек «Вспоминай меня». Ролик состоит из концертных записей музыканта.
«Вспоминай меня» — одна из немногих лирических композиций рэпера. Клип на этот трек смонтировал из видеонарезок с разных концертов Коржа и длится более шести минут. Сам музыкант в нем то лежит, то сидит на диване и читает текст, а его фанаты разбиваются на парочки и танцуют медляк. В ролик попали кадры, когда поклонницы Макса выбираются на сцену, чтобы обнять своего кумира. Словом, милота.
Клип вышел только сегодня, и его уже успели посмотреть более 74 тысяч раз. 16 тысяч пользователей поставили под ним отметку «Мне нравится».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на YouTube-канале белорусского рэпера Макса Коржа вышел клип на трек «Вспоминай меня». Ролик состоит из концертных записей музыканта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)