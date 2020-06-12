Корж презентовал клип на один из своих главных медляков

Источник материала: Tut.by

Сегодня на YouTube-канале белорусского рэпера Макса Коржа вышел клип на трек «Вспоминай меня». Ролик состоит из концертных записей музыканта.

«Вспоминай меня» — одна из немногих лирических композиций рэпера. Клип на этот трек смонтировал из видеонарезок с разных концертов Коржа и длится более шести минут. Сам музыкант в нем то лежит, то сидит на диване и читает текст, а его фанаты разбиваются на парочки и танцуют медляк. В ролик попали кадры, когда поклонницы Макса выбираются на сцену, чтобы обнять своего кумира. Словом, милота.

Клип вышел только сегодня, и его уже успели посмотреть более 74 тысяч раз. 16 тысяч пользователей поставили под ним отметку «Мне нравится».

Читайте также

Макс Корж выпустил стадионный клип «Разнесем». И не хоть бы где!

Побит рекорд по количеству дизлайков на клип в российском YouTube