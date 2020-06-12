Белгазпромбанк заблокировал платежи на MolaMola. Получат ли авторы сборов уже перечисленные им деньги

Источник материала: Tut.by

Вечером 11 июня Белгазпромбанк заблокировал платежи на площадке по сбору средств MolaMola, на которой белорусы собирали десятки и сотни тысяч рублей на помощь медикам. Соответственно, перечислить деньги в пользу какой-либо кампании через платформу пока нельзя. FINANCE.TUT.BY разбирался, получили ли организаторы кампаний уже собранные средства, готовы ли другие банки работать с MolaMola и может ли площадка вообще обойтись без банка-посредника.

MolaMola — фандрайзинговая платформа, запущенная с помощью краудфандинговой платформы Ulej.by, чьим финансово-технологическим партнером является Белгазпромбанк. Эдуард Бабарико — основатель Ulej.by, сын экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Как работает MolaMola? На площадке MolaMola любой совершеннолетний человек может собрать деньги «на любые цели, не противоречащие законодательству». Для этого нужно создать кампанию на сайте, описать, на что идет сбор, и указать реквизиты личной карты, на которую люди будут перечислять деньги. Минимальный платеж — 5 рублей. Переводы принимаются только с карточек белорусских банков, сбор может открыть только физлицо.

«Зависли» ли из-за блокировки деньги, которые белорусы перечислили организаторам сборов? Система сбора на MolaMola устроена таким образом, что деньги переводятся напрямую на личные карточки организаторов сборов. — Деньги по каждому переводу мгновенно зачисляются на вашу карту и могут быть сразу же использованы по назначению, — сказано на сайте платформы. Один из сооснователей MolaMola Антон Мотолько уточнил, что авторы кампаний должны увидеть на привязанных к ним картах все, что было переведено до 19.10 часов 11 июня (в это время банк заблокировал переводы).

Какую роль играл банк в работе MolaMola и сможет ли площадка обойтись без него? По словам Антона Мотолько, для перевода средств с карты спонсора на карту автора сбора использовался процессинг (эквайринг) Белгазромбанка. — Для работы в правовом поле в Беларуси банк важен. Альтернативный вариант — иметь партнерское соглашение напрямую с VISA или Mastecard, что практически нереально, — добавляет Антон. Ведет ли MolaMola переговоры с другими банками и есть ли какой-то результат, владельцы платформы пока не говорят. Накануне Антон Мотолько рассказывал TUT.BY, что даже если другой банк готов поддержать проект, на технические доработки со стороны банка обычно нужно от 1 до 6 месяцев. Пока владельцы площадки предлагают создателям кампаний указать в описаниях уже существующих и новых кампаний любые другие возможности перевода денег: расчетные счета, номер карточки. По номеру расчетного счета или договора можно сделать перевод со своей карточки через ЕРИП без комиссии. Будет ли комиссия при переводе по номеру карты, зависит от условий банка, который выпустил вашу карту.

Какую комиссию нужно было платить за переводы на MolaMola? С 1 июня комиссия с каждого платежа составляла 5% от суммы плюс 40 копеек (вознаграждение взимается с получателя платежа). До этого комиссия с каждого платежа была 6%, минимум 1,1 рубля. После того как в конце марта на MolaMola стартовали сборы помощи медикам, ее создателей Эдуарда Бабарико и Антона Мотолько в соцсетях стали обвинять в том, что платформа берет «огромный процент с пожертвований врачам и наживается». — К сожалению, в договоре с банком, который мы подписывали, есть пункт о неразглашении внутреннего деления этих 6%. Мы не можем рассказать, а более того, мы не знаем, сколько Visa и Master Card берут со сбора, сколько берет банк, мы тоже разгласить не можем. Мы можем лишь рассказать про общую комиссию (это 6%) и можем рассказать о своей выручке по комиссии, не разглашая процентов. Поэтому на сайте мы подготовили калькулятор, который считает общую комиссию и комиссию «Молы» по каждому проекту. Насколько мы видим, комиссия «Молы» составляет чуть меньше 4%, в среднем — 3,7−3,9%, — объяснял ситуацию Эдуард Бабарико. В результате Белгазпромбанк сам принял решение снизить комиссию.

Надо ли авторам кампаний платить налог с собранных денег? На сайте MolaMola указано, что все переводы осуществляются на основании договора дарения. Соответственно, собранные суммы облагаются налогом по тем же правилам, что и любые другие подарки. В этом году налогом не облагается сумма в размере 7003 рубля, полученная от всех источников в течение года. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%. Как рассказывала налоговый консультант Марина Григорчук, организаторы сборов должны самостоятельно подавать налоговые декларации, иначе можно получить штраф. Вместе с тем в Министерстве по налогам и сборам поясняют, что подоходным налогом не облагаются доходы, полученные физлицами в денежной или натуральной форме от других лиц для «исполнения их поручения по осуществлению каких-либо расчетов, оплаты в пользу третьих лиц за товары (работы, услуги) либо по передаче третьим лицам полученных средств и исполнению обязательств». — Таким образом, у физического лица, осуществляющего сбор средств и их дальнейшее направление на цели, определенные при сборе средств, не возникает обязанность по представлению в налоговые органы налоговой декларации в отношении сумм таких средств и уплате подоходного налога. Вместе с тем, при необходимости по запросу налогового органа представляются документы, подтверждающие целевое использование собранных средств, — поясняют в ведомстве. Если говорить о деньгах, собранных на помощь медикам, то с ним налог платить тоже не нужно. — Доходы конечных получателей помощи — физических лиц в размере стоимости средств индивидуальной защиты, антисептических лекарственных средств и дезинфицирующих средств, питания, приобретенных за счет собранных средств и получаемых в связи с проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий, не признаются объектом налогообложения подоходным налогом (подпункт 2.9 пункта 2 указа президента от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики»), — говорят в Министерстве по налогам и сборам.