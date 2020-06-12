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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Полоцк  

12.06.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Полоцке пообщался с местными жителями, на встрече присутствовали и представители СМИ.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Полоцк  

Горожане ожидали главу государства на площадке у горисполкома, где Александр Лукашенко проводил совещание по развитию ЖКХ.

Глава государства отметил нынешнюю эпидситуацию, что в Витебской области с этой проблемой столкнулись раньше, чем в других регионах. С другой стороны, те, кто переболел, уже могут не опасаться ни второй, ни третьей волны с учетом приобретенного иммунитета. «Переживем. Не такое переживали», — заверил Президент.

Люди задавали Александру Лукашенко различные вопросы, обращались с частными просьбами. По всем из них Президент поручил разобраться и оказать необходимую помощь. В частности, это касалось вопросов многодетной матери, решения бытовых вопросов.

Журналист МТРК «Мир» поинтересовалась у главы государства его мнением о событиях вокруг банка Газпрома в Беларуси.

«Честно скажу, в нюансы пока не погружен. В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля (там финансовая милиция этим занимается). Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия», — отметил глава государства.

«Даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права заниматься неправедными делами, в том числе этому банку», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что по пути в Полоцк в вертолете прочитал основные материалы в отношении банка и заявления. «Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там….», — заметил глава государства.

«Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, есть полная информация, что «это его были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа «Приватлизинга».

«Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне… — рассказал Президент. — Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы».

Александр Лукашенко предложил задать соответствующему человеку вопрос, почему он пошел в президенты. «Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Полоцк  

Глава государства добавил, что этот человек сейчас «кричит: причастен — не причастен, власти давят на кого-то…». «Как перед богом клянусь, что мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то…», — отметил Александр Лукашенко.

«Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось», — сказал Президент.

По его информации, задержано примерно 15 человек. «Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил глава государства.

«И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался… Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем», — сказал Президент.

Он заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы. «Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо — сядут. Перед законом все равны», — отметил Александр Лукашенко.

«Вы не думайте, что там со стороны Лукашенко какой-то накат. Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было», — заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что попросил одного из членов правительства сказать упомянутому человеку: «Правда и только правда! Второе — все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет». «А председателю КГК, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, рассказал что есть. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен», — резюмировал Президент.-0-

По материалам БелТА.

 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Полоцке пообщался с местными жителями, на встрече присутствовали и представители СМИ. Горожане ожидали...
 
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