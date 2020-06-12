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Питьевой фонтан, тренажёры и мангалы. Как благоустраивают пляж в Смолевичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области стартовала ежегодная акция «Летний патруль», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В поле зрения молодежной группы – пляжи и места массового отдыха. За порядком тщательно следят каждый день. Кстати, перед началом летнего сезона здесь заранее обследовали дно озера и проверили качество воды.
Городской пляж, в свою очередь, встречает отдыхающих подготовленным. Накануне сюда завезли 200 машин песка.
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Новости Беларуси. В Минской области стартовала ежегодная акция «Летний патруль», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В поле зрения молодежной группы – пляжи и...
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