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Питьевой фонтан, тренажёры и мангалы. Как благоустраивают пляж в Смолевичах

12.06.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области стартовала ежегодная акция «Летний патруль», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В поле зрения молодежной группы – пляжи и места массового отдыха. За порядком тщательно следят каждый день. Кстати, перед началом летнего сезона здесь заранее обследовали дно озера и проверили качество воды.

Корреспондент Вероника Сайко совершила рейд с молодежным отрядом.

Питьевой фонтан, тренажёры и мангалы. Как благоустраивают пляж в Смолевичах


Пляжный сезон официально начался. Как только температура за окном приблизилась к отметке 30 градусов, жители Смолевичей массово отправились к водохранилищу. И это понятно: многие просто устали от холода, а потому с утра поспешили занять лучшие места под солнцем.

Питьевой фонтан, тренажёры и мангалы. Как благоустраивают пляж в Смолевичах

Городской пляж, в свою очередь, встречает отдыхающих подготовленным. Накануне сюда завезли 200 машин песка.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области стартовала ежегодная акция «Летний патруль», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В поле зрения молодежной группы – пляжи и...
 
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