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Лобовое столкновение на трассе в Минском районе. Погибли три человека

12.06.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 28-м километре трассы Минск – Молодечно – Нарочь Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате ДТП водитель и два пассажира Toyota погибли на месте.

Лобовое столкновение на трассе в Минском районе. Погибли три человека

Лобовое столкновение на трассе в Минском районе. Погибли три человека

Водитель Mercedes не пострадал, а его жена с двумя детьми были госпитализированы.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На 28-м километре трассы Минск – Молодечно – Нарочь Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota, сообщили в программе «Минщина»...
 
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