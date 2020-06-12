В выходные дни наряды Госавтоинспекции будут приближены к местам массового отдыха населения

Источник материала: Полесская правда





В выходные дни наряды Госавтоинспекции будут приближены к местам массового отдыха граждан. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в группе по агитации и пропаганде ГАИ УВД.

«Инспекторы будут нацелены на выявление нетрезвых водителей и отстранение их от управления. Госавтоинспекция призывает водителей, конечно же, к соблюдению Правил дорожного движения, а также к ответственности и благоразумию. От ваших неправомерных действий можете пострадать вы сами, ваши близкие, а также другие участники дорожного движения, не нарушающие правила дорожной безопасности», – отметили в ГАИ.

С целью профилактики и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей с 15 по 30 июня Госавтоинспекция проведет декаду «Градус аварийности».

Следует отметить, что в ряде районов области наметился рост числа дорожных аварий по вине нетрезвых водителей.

«За истекший период текущего года таких ДТП произошло 25, в которых 9 человек погибли, 23 – получили травмы различной степени тяжести», – озвучили данные в госавтоинспекторы.

Уважаемые водители! Прежде чем сесть хмельным за руль, подумайте о последствиях. Для дороги нет безопасной нормы алкоголя. Пусть время, проведенное на природе или в местах массового отдыха, принесет лишь удовольствие и пользу.

В Госавтоинспекции добавили, что каждому участнику дорожного движения важно не оставаться безучастным к складывающейся обстановке на дороге.

«Если вы знаете или предполагаете, что за рулем транспортного средства движется нетрезвый водитель, набирайте «102»»,– обратились к жителям области инспекторы группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД.