Можно ли читать на работе TUT.BY? Отвечает юрист

Источник материала: Tut.by

Вчера на многих порталах страны, в том числе и на нашем сайте , вышла заметку на тему, что использовать интернет на рабочем компьютере следует исключительно в рабочих целях, иначе работнику может грозить наказание. Но можно ли читать на работе новостные порталы — такие как TUT.BY — или же это коррупционное нарушение? Попытались разобраться.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

В чем суть заметки

Как говорится на сайте администрации Советского района Минска, использование интернета на рабочем месте с рабочего компьютера должно быть строго в рабочих целях.

«Имеют место случаи, когда работники вместо выполнения своих прямых обязанностей, за которые они получают заработную плату, тратят свое рабочее время и средства нанимателя на использование сети Интернет для „серфинга“ по сайтам, переписок в социальных сетях, проверок личной почты и прочего, — говорится в пресс-релизе. — Так, прокуратурой Советского района Минска в ходе проверки одного из учреждений образования столицы установлено, что некоторые работники используют предоставленный им доступ в сеть Интернет для просмотра художественных фильмов, чтения новостей на известных белорусских порталах, просмотра товаров в интернет-магазинах, поиска информации в личных целях, что является нарушением».

После чего добавляется, что «кроме того, немногие знают, что работники, являющиеся должностными лицами, а также лица, приравненные к государственным должностным лицам, при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно использующие в личных целях интернет, который полностью оплачивается нанимателем, совершают коррупционное правонарушение, предусмотренное абз. 5 ч. 1 ст. 37 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией».

В этой части закона говорится , что «коррупционными правонарушениями являются… действие или бездействие государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица при исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц».

«В силу законодательства за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей нанимателем может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде лишения полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, вплоть до увольнения», — говорится в сообщении.

Некоторые пришли к выводу, что читать новости с рабочего компьютера — это коррупционное преступление. Мы задали вопрос прокуратуре Минска, когда использование рабочего интернета в личных целях может считаться коррупцией, однако нам сообщили, что смогут дать ответ лишь на следующей неделе. Поэтому пока 42.TUT.BY приводит ответы юриста, но добавит слова прокуратуры как только нам их пришлют.

Можно ли читать новостные сайты, в том числе TUT.BY, на работе с рабочего компьютера?

Как поясняет Вероника Шилак, юрист юридической компании «ЮКОН», вопрос двоякий.

— С одной стороны, нет, нельзя — на работе работник должен исполнять свои трудовые обязанности, — говорит она. — Чаще всего, не задумываясь, работники в личных целях (поиск информации, покупка товаров онлайн и так далее) используют технические средства нанимателя (компьютер), и оплачиваемый им же интернет. Однако компьютер, выданный нанимателем работнику для выполнения им трудовых обязанностей, — имущество нанимателя, и распоряжаться им может только он. Следовательно, и устанавливать цели по его использованию.

Интернет-доступ дается для реализации опять же трудовых обязанностей. И использовать в личных целях имущество нанимателя работник не может — даже в обед или перерыв.

Но вопрос можно поставить иначе. Может ли работник в свободное время от работы, то есть в обед и/или дополнительный перерыв, и при использовании своих технических средств читать новостные сайты, в том числе TUT.BY, и «серфить» в интернете? Да, определенно может. Его свободное время предоставляется для отдыха и питания, и он может самостоятельно им распоряжаться.

Однако, как добавляет Вероника, специфика работы может предполагать, что человеку по долгу службы следует читать новости либо проводить анализ интернет-ресурсов. В таком случае работник может спокойно совершать такие действия при помощи техсредств нанимателя. Но это желательно прописывать в должностных обязанностях работника: трудовом договоре, должностной инструкции.

На каком основании могут запретить читать новостные сайты в рабочее время? Это прописывается в контракте или правилах внутреннего распорядка?

По словам Вероники Шилак, такие ограничения наниматель может устанавливать только в отношении рабочего времени — это прописывается в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР), трудовом договоре, должностной инструкции.

Наниматель должен официально вносить ограничительные условия в перечисленные документы — давать приказ об изменении ПВТР, подписывать эти изменения, а также дополнения к трудовым договорам. Для новых же сотрудников ограничительные условия прописываются сразу в документах, перед подписанием приема на работу. Однако, как подчеркивает Вероника, следует четко перечислить, какими сервисами работник не может пользоваться в рабочее время.

Какое наказание может грозить? Это коррупционное нарушение?

Согласно статье 53 ТК РБ работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в том числе выполнять установленные нормы труда. А также подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда, выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя, не противоречащие законодательству и локальным нормативным правовым актам.

— Если работник нарушил приказ, имеющиеся локальные акты, то наниматель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности, — говорит Вероника Шилак. — Конкретную меру взыскания наниматель может предусмотреть в самих документах либо выбирать ее каждый раз самостоятельно. Меры дисциплинарной ответственности: замечание, выговор, увольнение или иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные в компании. Наниматель сам определяет меру, соразмерную нарушению.

До применения дисциплинарного воздействия нанимателю нужно запросить письменное объяснение работника, почему он нарушил действующие правила — возможно, в данном случае нет объективной причины к привлечению к ответственности. За каждую дисциплинарную ответственность может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Кроме того, в журнале «Я — специалист по кадрам» говорится , что наниматели, заметившие использование рабочего компьютера в личных целях, могут вводить различного рода ограничения, например: запрет на скачивание информации из интернета; перекрывание доступа к социальным сетям и интернет-дневникам, музыке и так далее; ограничение трафика; полное отключение от интернета. Этим запреты нацелены в первую очередь на повышение производительности труда.

Что касается коррупционного нарушения, то это касается госсектора. По мнению Вероники, просмотр TUT.BY или другого новостного сайта не относится к коррупционному правонарушению вроде «незаконного извлечения выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц». Скорее, так можно сказать про майнинг криптовалюты с рабочего компьютера.

Как в принципе установить, что работник читал новости или искал какую-либо информацию для личного использования с рабочего компьютера?

Здесь на помощь придут электро-информационные средства.

Вероника поясняет: если работник читал новости, искал информацию со своего технического средства и при помощи личного интернета — наниматель про это не узнает. Разве что может увидеть где-то случайно, что работник под знакомым ему ником оставил в рабочее время комментарий.

Если работник делает все перечисленное на рабочем компьютере и при помощи оплаченного нанимателем интернета, то это можно установить при помощи программ, которые делают скриншоты рабочего стола в рабочее время. Но об этом следует предупреждать заранее и прописывать в документе. А лучше — брать письменное согласие на использование таких программ и проведение контроля на конкретных системах.

Кроме того, можно изучить историю запросов в браузере, а также запросить полную детализацию от провайдера. Но в этом случае нужно быть очень осторожными, чтобы случайно не раскрыть и не распространить какую-либо личную информацию работника.