Зрители выбрали самого величайшего киногероя в истории

belta.by Люди пришли к выводу, что археолог Индиана Джонс, роль которого исполнил Харрисон Форд, - по праву может называть себя величайшим киногероем в истории. Вторую строчку рейтинга отдали Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой" - ее сыграла Сигурни Уивер. Издание провело среди своих читателей опрос, чтобы выяснить, какой киногерой самый знаменитый и величайший, пишетЛюди пришли к выводу, что археолог Индиана Джонс, роль которого исполнил, - по праву может называть себя величайшим киногероем в истории. Вторую строчку рейтинга отдалииз серии фильмов "Чужой" - ее сыграла Сигурни Уивер.













Замкнул тройку лидеров Железный человек в исполнении Роберта Дауни младшего. Полный список опубликовал сайт Film News. В него также вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен и другие.



