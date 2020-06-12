Магазин Xiaomi на три дня сделал скидки до 40%

Источник материала: Tut.by

Один из фирменных магазинов Xiaomi — xistore.by — с 12 по 14 июня устроил скидки на устройства бренда до 40%.



Фото: Reuters

Представители магазина на странице с описанием акции уточняют, что количество товара ограничено и что скидка предоставляется от полной стоимости.

Скидка в 40%, например, дается на видеорегистратор 70mai Dash Cam Lite Midrive D08 (95,40 рублей) и рюкзак (17,40 рублей). С такой же выгодой предлагается настольная лампа Yeelight Folding Charging Small Table Lamp (35,40 рублей) и электрическая зубная щетка Oclean SE Sonic Smart Toothbrush (95,40 рублей).

Среди чуть более популярных гаджетов выгодно, например, выйдет купить смартфон Redmi Note 8 (4/64 ГБ) — за него просят 449 рублей (минус 10%). Телевизор Mi TV 4S на 43 дюйма оценили в 859 рублей (минус 10%), фитнес-браслет Mi Band 4 — в 69 рублей (минус 7%). Беспроводные наушники AirDots подешевели на 26%, до 79,98 рублей. Кого-то, возможно, заинтересуют весы Mi Scale 2 . Они стоят 69,99 рублей (минус 21%). Пауэрбанк Mi PowerBank 3 (а 10 000 мАч) продается за 35 рублей (минус 10%).

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов у других продавцов: