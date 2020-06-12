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Магазин Xiaomi на три дня сделал скидки до 40%
Источник материала: Tut.by
Один из фирменных магазинов Xiaomi — xistore.by — с 12 по 14 июня устроил скидки на устройства бренда до 40%.
Представители магазина на странице с описанием акции уточняют, что количество товара ограничено и что скидка предоставляется от полной стоимости.
Скидка в 40%, например, дается на видеорегистратор 70mai Dash Cam Lite Midrive D08 (95,40 рублей) и рюкзак (17,40 рублей). С такой же выгодой предлагается настольная лампа Yeelight Folding Charging Small Table Lamp (35,40 рублей) и электрическая зубная щетка Oclean SE Sonic Smart Toothbrush (95,40 рублей).
Среди чуть более популярных гаджетов выгодно, например, выйдет купить смартфон
Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов у других продавцов:
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Правда, скидку в 40% дают на, наверняка, не самые востребованные товары.
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