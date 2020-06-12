«Горячую линию» по вопросам незаконного увольнения работников анонсировала ФПБ

Источник материала: Вороновская газета





В Федерации профсоюзов Беларуси с 12 июня начала работу «горячая линия» по вопросам незаконного увольнения работников. Позвонить на нее можно по телефону 373-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

– Обратиться может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили увольнением без законных оснований. Профсоюзные юристы будут детально разбираться в каждой ситуации. Обратиться за помощью можно и в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале ФПБ, – рассказала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Марина Лазарь.

С 15 июня подобные профсоюзные линии заработают во всех регионах страны.

В Гродненское областное объединение профсоюзов позвонить можно будет по номеру 8(0152) 62-44-54.

незаконного увольнения работников – часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года. Профсоюзные «горячие линии» по вопросам– часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года.

Напомним, изменения в Трудовом кодексе, инициированные Федерацией профсоюзов Беларуси, касались в том числе вопросов заключения контрактов.

В частности, продления контракта с добросовестными работниками на максимальный срок. Так, согласно закону, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечении контракта – новый контракт подписывается на срок не менее трех лет.

Кроме того, в Трудовой кодекс внесена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Она направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.

Пресс-служба Федерации профсоюзов