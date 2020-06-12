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В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

12.06.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Департамент финансовых расследований КГК возбудил сразу два уголовных дела: по статье за легализацию средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

Юрий Шевчук, корреспондент Агентства теленовостей:
Иван Станиславович, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, которая складывается сегодня вокруг обысков, проведенных накануне в одном из банков страны.

В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Работу по данному материалу мы вели с 2016 года. Направлены запросы в иностранные государства, ответы получили в декабре 2019 года. Содержание ответов позволило активизировать мероприятия в отношении группы лиц, которые на систематической основе не уплачивали налоги в особо крупном размере и выводили полученные средства на территорию иностранных юрисдикций.

В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

В результате работы специалистов задержаны топ-менеджеры, в том числе заместитель главы банка, руководители разного уровня. В поле зрения следователей попали и представители ряда частных структур. Вскрыта организованная преступная группа, в которую вовлечены как нынешние, так и бывшие сотрудники.  

Иван Тертель:
Накануне нами были задержаны 15 человек, которые уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Кроме того, они инициативно выдают средства, которые были, по их мнению, получены незаконным путем. В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов США, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов США.

В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

Также Иван Тертель поделился некоторыми подробностями, касающимися громкого дела. В частности, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности банка к крупным финансовым махинациям. 

В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

Светлана Савко, корреспондент БЕЛТА:
Исходя из того, что вы сказали, очень крупная, масштабная преступная деятельность была развернута. Понятное дело, что наверняка не могло это проходить без ведома руководителя банка. Есть ли у следствия данные, имеет ли отношение к этому делу Виктор Бабарико, бывший руководитель «Белгазпромбанка»?

В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы


Иван Тертель:
Я и вы, наверное, даже не можете себе представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя банка. Мало того, мы уже знаем и получили достоверные доказательства о том, что он в этой противоправной деятельности участвовал.

В ходе проверки к работе банка у правоохранителей возникло множество вопросов. 

В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

В этой таблице – графики рентабельности белорусских банков. Этот показатель отражает способность руководства управлять системой и генерировать прибыль. Очевидно, что «Белгазпромбанк» по этой характеристике проигрывает практически всем представителям российского банковского бизнеса в Беларуси, что наводит на мысль о намеренном занижении финансовых результатов работы и подтверждает выводы о нечестной игре банкиров.

Следствие продолжается. Его результаты озвучат после получения всей необходимой информации.

Люди в материале: Иван Тертель, Юрий Шевчук, Светлана Савко

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы. Об этом заявил председатель Комитета государственного...
 
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