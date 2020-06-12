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В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Департамент финансовых расследований КГК возбудил сразу два уголовных дела: по статье за легализацию средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Юрий Шевчук, корреспондент Агентства теленовостей:
Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
В результате работы специалистов задержаны топ-менеджеры, в том числе заместитель главы банка, руководители разного уровня. В поле зрения следователей попали и представители ряда частных структур. Вскрыта организованная преступная группа, в которую вовлечены как нынешние, так и бывшие сотрудники.
Иван Тертель:
Также Иван Тертель поделился некоторыми подробностями, касающимися громкого дела. В частности, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности банка к крупным финансовым махинациям.
Светлана Савко, корреспондент БЕЛТА:
В ходе проверки к работе банка у правоохранителей возникло множество вопросов.
В этой таблице – графики рентабельности белорусских банков. Этот показатель отражает способность руководства управлять системой и генерировать прибыль. Очевидно, что «Белгазпромбанк» по этой характеристике проигрывает практически всем представителям российского банковского бизнеса в Беларуси, что наводит на мысль о намеренном занижении финансовых результатов работы и подтверждает выводы о нечестной игре банкиров.
Следствие продолжается. Его результаты озвучат после получения всей необходимой информации.
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Новости Беларуси. В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы. Об этом заявил председатель Комитета государственного...
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