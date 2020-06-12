В отношении сотрудников Белгазпромбанка возбуждено два уголовных дела

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси возбудил два уголовных дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка , передает «МИР 24».

Статьи касаются уклонения от уплаты налогов и легализации средств, добытых преступным путем. Задержаны 15 человек. В ведомстве заявили, что есть доказательства причастности экс-главы банка к противоправной деятельности. Он является претендентом в кандидаты в президенты страны.

«Не могу себе представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя. И уже могу сказать, что доказательства его участия в этой противоправной деятельности у нас имеются», – сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель.

Задержанные сотрудничают со следствием. Некоторые из них уже возвращают суммы, которые, по их мнению, они получили незаконным путем. Во время следственных мероприятий изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму около пятисот тысяч долларов.