Претендент на президентский пост Виктор Бабарико в вечернем стриме 12 июня рассказал о своих деньгах по "делу Белгазпромбанка".
Стрим начался раньше, чем было запланировано. Бабарико объяснил это тем, что после последних заявлений властей есть подозрение, что задержания могут продолжиться и объектом задержания может стать он лично.
Бабарико заявил, что все свои деньги он декларирует и уплачивает с них налоги.
По его словам, у его друга Дмитрия есть 100 тысяч евро, принадлежащих Бабарико. Также он назвал Владимира, у которого 100 тысяч долларов и 250 тысяч евро, которые также принадлежат Бабарико.
«Если деньги, о которых упоминал Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. У моего друга, которого зовут Дмитрий, у него есть депозит 100 тысяч евро, который я его попросил положить, потому что я банкир, и не привык хранить все в одной корзине», – сказал Бабарико.
«Если вдруг, второй объём денег, у друга по имени Владимир, обнаружили деньги в размере 100 тысяч долларов, которые находились у него в ячейке, я ещё раз, и по этому поводу говорю: это мои деньги, я его попросил похранить эти деньги», – добавил он.
То же самое касается ценных бумаг и облигаций на сумму 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов у того же Владимира.
«Снимайте эти обвинения, эти деньги мои, я их собираюсь и собирался отражать в своей декларации», – сказал Бабарико.
Он выразил надежду, что сможет забрать свои деньги, когда истечёт срок депозита.
«Я никогда не скрывал, что я довольно состоятельный человек», – подчеркнул экс-глава"Белгазпромбанка".
Бабарико выразил надежду, что властям во время выборов не удастся разыграть карту ненависти к богатым соотечественникам.
11 июня в "Белгазпромбанке" и компаниях "ПриватЛизинг", "Кентавр", "Кампари" прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов.
12 июня председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что есть
Виктор Бабарико заявил, что обыски и уголовное дело – это давление на него и политический заказ. Потенциальный кандидат рассказал, что обыски происходят у его друзей и бывших коллег, и таким образом власти хотят сформировать у него «комплекс вины».