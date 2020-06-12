Источник материала: Новости Волковыска

Претендент на президентский пост Виктор Бабарико в вечернем стриме 12 июня рассказал о своих деньгах по "делу Белгазпромбанка".

Стрим начался раньше, чем было запланировано. Бабарико объяснил это тем, что после последних заявлений властей есть подозрение, что задержания могут продолжиться и объектом задержания может стать он лично.

Бабарико заявил, что все свои деньги он декларирует и уплачивает с них налоги.

По его словам, у его друга Дмитрия есть 100 тысяч евро, принадлежащих Бабарико. Также он назвал Владимира, у которого 100 тысяч долларов и 250 тысяч евро, которые также принадлежат Бабарико.

«Если деньги, о которых упоминал Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. У моего друга, которого зовут Дмитрий, у него есть депозит 100 тысяч евро, который я его попросил положить, потому что я банкир, и не привык хранить все в одной корзине», – сказал Бабарико.

«Если вдруг, второй объём денег, у друга по имени Владимир, обнаружили деньги в размере 100 тысяч долларов, которые находились у него в ячейке, я ещё раз, и по этому поводу говорю: это мои деньги, я его попросил похранить эти деньги», – добавил он.

То же самое касается ценных бумаг и облигаций на сумму 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов у того же Владимира.

«Снимайте эти обвинения, эти деньги мои, я их собираюсь и собирался отражать в своей декларации», – сказал Бабарико.

Он выразил надежду, что сможет забрать свои деньги, когда истечёт срок депозита.

«Я никогда не скрывал, что я довольно состоятельный человек», – подчеркнул экс-глава"Белгазпромбанка".

Бабарико выразил надежду, что властям во время выборов не удастся разыграть карту ненависти к богатым соотечественникам.

11 июня в "Белгазпромбанке" и компаниях "ПриватЛизинг", "Кентавр", "Кампари" прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов.

12 июня председатель Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что есть доказательства причастности экс-главы "Белгазпромбанка" к преступной деятельности .

Виктор Бабарико заявил, что обыски и уголовное дело – это давление на него и политический заказ. Потенциальный кандидат рассказал, что обыски происходят у его друзей и бывших коллег, и таким образом власти хотят сформировать у него «комплекс вины».