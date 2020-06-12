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Виктор Бабарико: «Если деньги найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги»

12.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико утверждает, что деньги, найденные у его друзей в рамках «дела Белгазпромбанка», принадлежат ему. Соответствующее заявление он сделал во время стрима на YouTube.

Стрим начался раньше, чем было запланировано. Бабарико объяснил это тем, что после последних заявлений властей есть подозрение, что задержания могут продолжиться и объектом задержания может стать он лично.

Бабарико заявил, что все свои деньги он декларирует и уплачивает с них налоги.

«Вчера задержали или опрашивали троих моих друзей. Сегодня мы узнали, что они переведены в статус подозреваемых если деньги, о которых говорил Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. У моего друга Дмитрия есть депозит 100 тысяч евро, который я его попросил положить, так как я банкир и не привык все хранить в одной корзине. Мне нужно было ресурс распределять, включая случай непредвиденных каких-то действий. Когда вдруг у моего друга Владимира обнаружили деньги в размере 100 тысяч долларов, которые у него находились в ячейке, я снова говорю: это мои деньги, я попросил его сохранить их. Если у него же были обнаружены ценные бумаги, облигации на предъявителя в сумме, кажется, 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов – это мои облигации.


Если основанием для предъявления им обвинения являются именно эти деньги, я еще раз хочу сказать — снимайте обвинения, это мои деньги. Я собирался их отражать в своей декларации. Я очень рассчитываю, что они будут мне возвращены», – заявил Бабарико.

Потенциальный кандидат в президенты отметил, что все эти ценные бумаги были куплены из легальных источников. А что касается золота и картин, о которых говорил Лукашенко, то к этому друзья Бабарико отношения не имеют. «Они абсолютно честные и порядочные люди», – подчеркнул он.

Бабарико подчеркнул, что он «достаточно богатый человек и никогда этого не скрывал», все свои доходы он декларировал и с них уплачен налог.

«Я хочу, чтобы в Беларуси не было бедных, а не того, чтобы была страна, которая ненавидеть богатых», – отметил он.
 
 
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Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико утверждает, что деньги, найденные у его друзей в рамках «дела Белгазпромбанка», принадлежат ему....
 
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