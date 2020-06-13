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Взрыв газа в Татарстане: один человек погиб, трое пострадали
Источник материала: ОНТ
Вечером 12 июня в наземном газохранилище в Казани (Татарстан) произошел взрыв сжиженного газа. В результате погиб один человек, пострадали как минимум трое. Об этом
После взрыва
Возбуждено уголовное дело.
Фото: МЧС России
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Вечером 12 июня в наземном газохранилище в Казани (Татарстан) произошел взрыв сжиженного газа. В результате погиб один человек, пострадали как минимум трое. Об этом...
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