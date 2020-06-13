Взрыв газа в Татарстане: один человек погиб, трое пострадали

Источник материала: ОНТ

Вечером 12 июня в наземном газохранилище в Казани (Татарстан) произошел взрыв сжиженного газа. В результате погиб один человек, пострадали как минимум трое. Об этом информирует ТАСС.

После взрыва разгорелся пожар, ему присвоили четвертый уровень сложности. На месте происшествия работали 58 единиц техники. В тушении участвовали 199 человек.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: МЧС России

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram