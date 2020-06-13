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Взрыв газа в Татарстане: один человек погиб, трое пострадали

13.06.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв газа в Татарстане: один человек погиб, трое пострадали

Вечером 12 июня в наземном газохранилище в Казани (Татарстан) произошел взрыв сжиженного газа. В результате погиб один человек, пострадали как минимум трое. Об этом информирует ТАСС.

После взрыва разгорелся пожар, ему присвоили четвертый уровень сложности. На месте происшествия работали 58 единиц техники. В тушении участвовали 199 человек.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: МЧС России

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Вечером 12 июня в наземном газохранилище в Казани (Татарстан) произошел взрыв сжиженного газа. В результате погиб один человек, пострадали как минимум трое. Об этом...
 
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