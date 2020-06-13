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Жителей Литвы накануне запуска БелАЭС снабдят таблетками йода
Источник материала: Партизан
Центр экстремальных ситуаций, связанных со здоровьем передал двум районам Литвы таблетки йодистого калия, предназначенные для защиты населения на случай атомной аварии.
Об этом информирует
«Самоуправления обязали раздать жителям таблетки тем способом, который они выберут — через местные органы власти, лечебные учреждения, или иначе, должны также информировать об этом жителей», - отмечается в сообщении.
В частности, таблетки йодистого калия будут розданы жителям Литвы, находящимся в радиусе 30 км от АЭС в Островце. Самоуправлению Вильнюсского района передано 29 тысяч таблеток йодистого калия, Швенченского района — более 95 тысяч таблеток.
«В целом Литва закупила 4 млн таблеток стабильного йода на сумму почти в 1 млн евро. Таблетки йодистого калия защищают от накопления радиоактивного йода, однако не от других радиоактивных веществ, которые распространяются в окружающей среде в случае атомной аварии, поэтому должны использовать только по рекомендации властей», - указывает издание.
Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию, вырабатываемую Белорусской АЭС.
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Центр экстремальных ситуаций, связанных со здоровьем передал двум районам Литвы таблетки йодистого калия, предназначенные для защиты населения на случай атомной...
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