Жителей Литвы накануне запуска БелАЭС снабдят таблетками йода









Delfi . Об этом информирует





«Самоуправления обязали раздать жителям таблетки тем способом, который они выберут — через местные органы власти, лечебные учреждения, или иначе, должны также информировать об этом жителей», - отмечается в сообщении.





В частности, таблетки йодистого калия будут розданы жителям Литвы, находящимся в радиусе 30 км от АЭС в Островце. Самоуправлению Вильнюсского района передано 29 тысяч таблеток йодистого калия, Швенченского района — более 95 тысяч таблеток.





«В целом Литва закупила 4 млн таблеток стабильного йода на сумму почти в 1 млн евро. Таблетки йодистого калия защищают от накопления радиоактивного йода, однако не от других радиоактивных веществ, которые распространяются в окружающей среде в случае атомной аварии, поэтому должны использовать только по рекомендации властей», - указывает издание.





Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис призвал Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию, вырабатываемую Белорусской АЭС.







