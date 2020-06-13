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Как Александр Лукашенко общается с народом? Составили «облако слов» президента

13.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году президент Беларуси Александр Лукашенко совершил много поездок на предприятия и в регионы страны. Во время этих визитов он активно общается с людьми. Но что составляет семантическое ядро общения с народом? Чтобы узнать, какие слова и выражения упоминаются чаще всего, TUT.BY составил «облако слов» главы государства за 2020-й и, для сравнения, за 2019 год. Вот что у нас получилось.


Во время посещения Свято-Никольского женского монастыря, 6 июня 2020 года. Фото: пресс-служба президента

Чтобы составить «облако слов» Александра Лукашенко, мы изучили публикации на официальном сайте президента Беларуси, а также на нашем портале и в государственной прессе в период с 1 января по 6 июня 2020 года. Анализу были подвергнуты только прямые цитаты главы государства.

Список визитов Александра Лукашенко, которые мы подвергли семантическому анализу

7 января — посещение храма в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске.

24 января — посещение РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, а также визиты на Шкловский маслодельный завод, льнозавод и деревообрабатывающее предприятие.

14 февраля — поездка в Гомельскую область, посещение Светлогорского ЦКК, завода железобетонных изделий и конструкций, а также Светлогорского домостроительного комбината.

20 марта — посещение научно-производственного частного предприятия «Адани».

27 марта — посещение ОАО «Белгипс».

3 апреля — поездка в Смолевичский район Минской области, посещение организации группы компаний «Серволюкс».

17 апреля — поездка в Лидский район Гродненской области, посещение ОАО «Стеклозавод «Неман».

19 апреля — посещение Свято-Благовещенского Ляденского храма.

21 апреля — поездка в Бобруйск, визит на предприятие «Славянка».

26 апреля — поездка в Наровлянский район, визит в совхоз-комбинат «Заря», а также общение с жителями Наровлянского района.

5 мая — посещение испытательного полигона НАН Беларуси.

8 мая — церемония закладки капсул с землей в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых.

15 мая — посещение сельхозорганизаций, входящих в структуру ОАО «Молоко» в Витебском районе.

29 мая — визит на Минский тракторный завод.

6 июня — визит в Могилев, общение с горожанами возле Свято-Никольского женского монастыря.

Вот что получилось в итоге.


Самым популярным словом стало «человек» — 139 упоминаний. Затем идет «надо» — 135, «должный» — 54, «говорить» — 53, «работать» — 49, «сказать» — 46 и «сегодня» — 44 раза.

Слово «страна» встречается 41 раз, «деньги» — 39, «Беларусь» и «Россия» — по 32, «интеграция» — 10. Слово «психоз» — 12 раз, «болезнь» и «вирус» — 10, «трактор» — 7. «Война», «карантин» и «народ» — по 6 упоминаний. «Беда», «пневмония» и «заболевать» — 5, «пандемия» — 4 раза, а «плявузгать» — 2.

Меньше всего — по одному упоминанию — у слов вроде «армия», «атомный», «IT», «безглуздица», «картошка», «респиратор», «шелудивый», «эпидемиолог».

А что говорил президент в 2019 году?

Для сравнения мы взяли встречи за тот же период 2019 года и тоже составили облако слов. Вот результат.

Список визитов Александра Лукашенко, которые мы подвергли семантическому анализу

7 января — посещение Храма-памятника в честь Всех Святых.

22 февраля — встреча с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.

25−26 марта — рабочая поездка в Могилевскую область (визиты на сельхозпредприятие «Газовик-Сипаково», молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», который относится к агрохолдингу «Купаловское»).

12 апреля — визит в Администрацию Парка высоких технологий.

3 мая — открытие второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.


Возможно, из-за того, что выборка была меньше, на первое место вышло слово «надо» — 40 упоминаний. Затем идет «должный» (26 раз) и только потом «человек» (19 раз).

У «государства» и «страны» — по 14 упоминаний, у «времени» — 13, а у «мира» — 10. По разу произносились слова вроде «Америка», «бог», «будущее», «косьба», «мирный», «отечество», «пятьсот», «церковь», «хістацца».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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