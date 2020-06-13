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Как Александр Лукашенко общается с народом? Составили «облако слов» президента
Источник материала: Tut.by
В этом году президент Беларуси Александр Лукашенко совершил много поездок на предприятия и в регионы страны. Во время этих визитов он активно общается с людьми. Но что составляет семантическое ядро общения с народом? Чтобы узнать, какие слова и выражения упоминаются чаще всего, TUT.BY составил «облако слов» главы государства за 2020-й и, для сравнения, за 2019 год. Вот что у нас получилось.
Чтобы составить «облако слов» Александра Лукашенко, мы изучили публикации на официальном сайте президента Беларуси, а также на нашем портале и в государственной прессе в период с 1 января по 6 июня 2020 года. Анализу были подвергнуты только прямые цитаты главы государства.
Список визитов Александра Лукашенко, которые мы подвергли семантическому анализу
7 января —
24 января —
14 февраля —
20 марта —
27 марта —
3 апреля —
17 апреля —
19 апреля —
21 апреля —
26 апреля —
5 мая —
8 мая —
15 мая —
29 мая —
6 июня —
Вот что получилось в итоге.
Самым популярным словом стало «человек» — 139 упоминаний. Затем идет «надо» — 135, «должный» — 54, «говорить» — 53, «работать» — 49, «сказать» — 46 и «сегодня» — 44 раза.
Слово «страна» встречается 41 раз, «деньги» — 39, «Беларусь» и «Россия» — по 32, «интеграция» — 10. Слово «психоз» — 12 раз, «болезнь» и «вирус» — 10, «трактор» — 7. «Война», «карантин» и «народ» — по 6 упоминаний. «Беда», «пневмония» и «заболевать» — 5, «пандемия» — 4 раза, а «плявузгать» — 2.
Меньше всего — по одному упоминанию — у слов вроде «армия», «атомный», «IT», «безглуздица», «картошка», «респиратор», «шелудивый», «эпидемиолог».
А что говорил президент в 2019 году?
Для сравнения мы взяли встречи за тот же период 2019 года и тоже составили облако слов. Вот результат.
Список визитов Александра Лукашенко, которые мы подвергли семантическому анализу
7 января —
22 февраля —
25−26 марта — рабочая
12 апреля —
3 мая —
Возможно, из-за того, что выборка была меньше, на первое место вышло слово «надо» — 40 упоминаний. Затем идет «должный» (26 раз) и только потом «человек» (19 раз).
У «государства» и «страны» — по 14 упоминаний, у «времени» — 13, а у «мира» — 10. По разу произносились слова вроде «Америка», «бог», «будущее», «косьба», «мирный», «отечество», «пятьсот», «церковь», «хістацца».
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Какие слова и выражения глава государства упоминает чаще всего.
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