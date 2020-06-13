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Из Могилева сообщают, что пропал еще один член команды Бабарико

13.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве продолжается «зачистка» команды Бабарико — пропал директор «ГрадСтройАльянса» Виталий Савчихин, пишет сайт Mogilev.online

Напомним, что утром 12 июня задержали Владимира Дударева — координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области. Подробности неизвестны — в штабе политика лишь заявили, что по делу Дударева работает адвокат.

По словам правозащитника «Могилевской весны» Александра Буракова, жена Дударева сказала, что её муж вроде бы провел ночь вроде бы в изоляторе временного содержания УВД Могилевского облисполкома.

Владимир Дударев в прошлом чиновник. В 2018 году был назначен заместителем председателя Могилевского горисполкома. Он курировал вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Горисполком Дударев покинул в октябре 2019 года.

Позже появилась информация о задержании ещё одного члена инициативной группы — руководителя Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергея Кармызова.

Кроме того, со вчерашнего утра не отвечает на телефонные звонки координатор инициативной группы по Могилеву Виталий Савчихин, который занимает пост директора ООО «ГрадСтройАльянс». По словам Буракова, не поднимают телефон и в самой фирме. Возможно, Савчихин также задержан, но точной информации пока нет.

Давление на команду претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико началось 11 июня, когда в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико. Обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве продолжается «зачистка» команды Бабарико — пропал директор «ГрадСтройАльянса» Виталий Савчихин, пишет сайт Mogilev.online
 
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