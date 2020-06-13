ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

13 июня исполкомы проводят прямые телефонные линии

13.06.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

13 июня исполкомы проводят прямые телефонные линии

Качество услуг ЖКХ или другие насущные вопросы можно обсудить сегодня с представителями власти. Прямые телефонные линии пройдут в исполкомах по всей стране.

Звонки от населения ждут с 9 часов утра до полудня. Благоустройство улиц и дворов, капитальный ремонт в подъездах, качество дорог, работа автолавок – принимают любые замечания и предложения. Каждое обращение – на контроле.

На решение проблемы отводится не больше месяца. Хотя практика показывает, что многие вопросы удаётся уладить даже быстрее.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Качество услуг ЖКХ или другие насущные вопросы можно обсудить сегодня с представителями власти. Прямые телефонные линии пройдут в исполкомах по всей стране....
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ: долю монополистов на рынке ограничат 15% в 2021 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика