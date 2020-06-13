13 июня исполкомы проводят прямые телефонные линии

Источник материала: ОНТ

Качество услуг ЖКХ или другие насущные вопросы можно обсудить сегодня с представителями власти. Прямые телефонные линии пройдут в исполкомах по всей стране.

Звонки от населения ждут с 9 часов утра до полудня. Благоустройство улиц и дворов, капитальный ремонт в подъездах, качество дорог, работа автолавок – принимают любые замечания и предложения. Каждое обращение – на контроле.

На решение проблемы отводится не больше месяца. Хотя практика показывает, что многие вопросы удаётся уладить даже быстрее.

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