Шакира и Пике вместе 10 лет. Ради нее он выиграл золото ЧМ, а она на 7 лет отказалась от гастролей

Источник материала: Tut.by

Шакира и Жерар Пике — одна из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса. Он — суперзвезда «Барселоны», она — самая успешная латиноамериканская певица и обладательница звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Они познакомились 10 лет назад на съемках клипа на гимн ЧМ по футболу, а теперь воспитывают двух сыновей, но не спешат оформлять отношения.



Фото из инстаграма Жерара Пике

Ради нее он выиграл чемпионат мира

В 2010-м вы точно подпевали песне Шакиры Waka-Waka и наверняка видели, как феерично Испания одержала победу на чемпионате мира в Южной Африке. Оказывается, в тот момент на глазах миллионов творилась не только футбольная история, но и потрясающая лавстори звезд из двух разных миров.

Пике и Шакира познакомились на съемках. На тот момент она уже 10 лет, как состояла в отношениях с Антонио де ла Руа — сыном экс-президента Аргентины. Но это не остановило дерзкого испанского футболиста, который младше Шак на 10 лет, в попытке добыть ее номер.

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Поводом для первой СМС певице стал незамысловатый вопрос Пике: «Как погода в ЮАР?» Шакира прилетела в Южную Африку раньше футболистов и подробно описала Жерару в ответном сообщении, как температура меняется на протяжении дня. Пике понял: ему дают шанс.

Он надеялся на свидание, но график Шакиры был настолько плотным, что единственным вариантом для встречи с поп-дивой был ужин в честь победителей мундиаля.



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— Тогда я сказал ей: если для новой встречи надо дойти до финала, я сделаю это, — вспоминал Жерар Пике.

Ради него она на 7 лет отказалась от гастролей и переехала в Барселону

Через месяц после завершения чемпионата мира Шакира публично заявила, что они с Антонио де ла Руа приняли решение пожить отдельно. При этом 33-летняя латиноамериканка отказывалась комментировать слухи о романе с молодым испанским защитником. И лишь в марте 2011-го Шак опубликовала фото с Пике, сопроводив его подписью: «Представляю вам мое солнышко».



Фото из инстаграма Шакиры

В январе 2013 года у пары родился первенец Милан, а спустя два года на свет появился их второй сын — Саша. На часто задаваемый вопрос, когда же они сыграют свадьбу, латиноамериканка отвечала :

— Честно говоря, я ужасно боюсь брака. Не хочу, чтобы он видел во мне жену, лучше уж девушку, возлюбленную — запретный плод. Хочу держать его в форме. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит от его поведения.



Фото из инстаграма Жерара Пике

Ради семьи Шакира переехала в Барселону и на целых семь лет отказалась от масштабных турне. Певица даже думала уходить со сцены, но Жерар убедил ее не бросать любимое дело.

Проверка на прочность

В 2017 году Шакира готовилась к яркому возвращению на международную арену, но у 40-летней певицы внезапно начал пропадать голос. Врачи диагностировали кровоизлияние в голосовые связки. Версии о болезни Шакиры были самые разные — вплоть до рака горла. В сложную минуту рядом снова оказался Пике.



Фото из инстаграма Шакиры

— Я не могла даже представить, что когда-нибудь останусь без голоса, он — важнейшая часть меня. Эти мысли убивали, иногда у меня не было сил даже подняться с кровати утром, — рассказывала в интервью поп-дива.

По словам Шакиры, в тот период она была невыносима. Но Жерар терпел все ее капризы и выходки, оставался рядом, заботился о сыновьях и сопровождал возлюбленную во время визитов к врачу.

Из-за проблем со здоровьем Шакира перенесла долгожданный мировой тур El Dorado на неопределенный срок. А из-за медленного восстановления не была уверена, что он вообще состоится.



Фото из инстаграма Шакиры

— Во мне не было ни капли позитива. Я все видела в черном свете. Со мной было мучительно находиться рядом, — признавалась певица.

Но семья готова была терпеть и ждать.

Шакира очень боялась хирургического вмешательства и пробовала все возможные альтернативные способы лечения — от медитации до святой воды. И в июне 2018-го к латиноамериканке все же вернулся голос.

Шак совершила грандиозный камбэк на сцену с самым масштабным шоу за всю карьеру. Она исколесила с концертами 22 страны, а на некоторых шоу лично присутствовали Жерар, Саша и Милан.



Сыновья Шакиры и Пике. Фото из инстаграма Шакиры

В феврале 2020-го 43-летняя Шакира вместе с 50-летней Дженнифер Лопес зажгли на Супербоуле, разбив все стереотипы о возрасте и расовых предрассудках.

Спустя 10 лет отношений Шакира и Жерар Пике выглядят такими же счастливыми, в один день празднуют дни рождения (у обоих праздник — 2 февраля) и, кажется, совсем не обращают внимания на разницу в возрасте.

Они подбрасывают друг другу поводы для гордости и вдохновения. И еще больше убеждаются в правильности своего выбора благодаря трудностям.



Фото из инстаграма Шакиры

— Я и подумать не могла, что буду встречаться с футболистом, пока в моей жизни не появился Пике. Но теперь я знаю, что всегда могу на него положиться, — как-то призналась сильная и независимая Шак.