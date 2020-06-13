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Разам з бацькамi: волонтёры предлагают молодым семьям поучаствовать в благоустройстве дворов

13.06.2020 09:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разам з бацькамi: волонтёры предлагают молодым семьям поучаствовать в благоустройстве дворов

Сделать город красивее взялась молодёжь! Волонтёры БРСМ предлагают жителям столицы выйти на благоустройство своих дворов – всей семьёй.

Это часть масштабного благотворительного проекта #разам з бацькамi. Сегодня работа развернётся в Московском районе Минска. Молодые семьи вместе с активистами наведут порядок на детских площадках и в зонах отдыха. А чтобы работа была в радость, трудиться будут под музыку.

Пока взрослые будут заняты, малышам организуют досуг. Вклад каждого в благоустройство будет отмечен – организаторы намерены установить таблички со словами благодарности семьям, которые поддержат проект.

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Теги: Минск
 
 
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Сделать город красивее взялась молодёжь! Волонтёры БРСМ предлагают жителям столицы выйти на благоустройство своих дворов – всей семьёй. Это часть масштабного...
 
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