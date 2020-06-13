“Держитесь!” Кандидат в президенты-2010 поддержал Бабарико





















ДФР КГК возбудил сразу два уголовных дела в отношении Белгазпромбанка, который более 20 лет возглавлял Виктор Бабарико. 11 июня в центральном офисе банка весь день шел обыск. Задержаны 15 человек, в том числе из предвыборной команды Бабарико.





“Этот момент труднейший из всех, которые у Бабарико были, так как связан с проблемами, возникшими из-за него у близких ему людей. И хотя на самом деле проблемы возникли из-за совсем другой персоны, но никому не запретишь думать, что через него. А главное, что так думать он сам себе не может запретить”, – написал Владимир Некляев.





Свой тезис кандидат в президенты-2010 подкрепил примером из собственного опыта:





“Когда в один день в Союз писателей, где я был председателем, в редакции журнала и газеты, в которых я был главным редактором, появились проверяющие из всех карательных структур, сколько их есть в Беларуси, я смотрел не на них, чужих, а на своих – и читал в глазах вопрос: «Что же ты утворил, Владимир Прокофьевич? И что теперь с нами всеми будет?..» Это дорого мне обошлось: тем, что называют микроинсультом. Ведь я подумал, что этих людей, которых любил, я потерял. Навсегда.





И ошибся”, – отметил Некляев.





“Знаете, что было после? Эти люди, о которых я думал, что потерял их, что они мне больше ни в чем не поверят, избрали меня президентом беларуского ПЕН-центра”, – резюмировал поэт.