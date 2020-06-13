Выборы: по цитируемости «кандидаты надежды» обошли в мае Александра Лукашенко









Первые давали слово только действующему президенту Александру Лукашенко и сошедшему с дистанции претенденту Олегу Гайдукевичу, вторые — большинству участникам кампании.





По частотности цитирования первое место в беларуских СМИ заняла глава Центризбиркома Лидия Ермошина, за которой следуют претенденты Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Александр Лукашенко. По частотности упоминания лидирует действующий президент, за которым следуют Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.





В ходе исследования были проанализированы 987 материалов из 12 беларуских гос- и негосСМИ («Беларусь 1», «Белсат TV», «Наша Ніва», «Радыё Свабода», «СБ. Беларусь сегодня», БелТА, ОНТ, «Спутник Беларусь», СТВ, Euroradio, Naviny.by, TUT.BY) с 1 по 31 мая, которые касались темы президентской избирательной кампании.