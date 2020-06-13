Семь человек стали жертвами нападения талибов в Афганистане

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере семь сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли в результате нападения членов радикального движения «Талибан» в провинции Гор на западе Афганистана. Об этом со ссылкой на данные телеканала TOLOnews сообщает ТАСС.

Согласно предварительным данным, нападение произошло в пятницу вечером. Сообщается, что целью атаки боевиков стал контрольно-пропускной пункт в уезде Пасабанд.

Напомним, ранее власти Афганистана объявили о готовности к продлению режима прекращения огня с талибами. Власти страны освободили более 900 заключенных талибов. Как отметил тогда представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавад Фейсал, данный шаг является мерой, направленной на обеспечения успеха переговоров относительно продления перемирия.

Фото: Rahmat Gul/Associated Press

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