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Семь человек стали жертвами нападения талибов в Афганистане

13.06.2020 09:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семь человек стали жертвами нападения талибов в Афганистане

По меньшей мере семь сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли в результате нападения членов радикального движения «Талибан» в провинции Гор на западе Афганистана. Об этом со ссылкой на данные телеканала TOLOnews сообщает ТАСС. 

Согласно предварительным данным, нападение произошло в пятницу вечером. Сообщается, что целью атаки боевиков стал контрольно-пропускной пункт в уезде Пасабанд. 

Напомним, ранее власти Афганистана объявили о готовности к продлению режима прекращения огня с талибами. Власти страны освободили более 900 заключенных талибов. Как отметил тогда представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавад Фейсал, данный шаг является мерой, направленной на обеспечения успеха переговоров относительно продления перемирия.

Фото: Rahmat Gul/Associated Press

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По меньшей мере семь сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли в результате нападения членов радикального движения «Талибан» в провинции Гор...
 
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