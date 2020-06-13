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«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске

13.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сделать уик-энд нескучным и сэкономить. Сегодня минчане решают такую задачу на раз-два! Незабываемые эмоции, интересный исход событий и адреналин – все это любителям острых ощущений позволяет испытать на себе новый тренд столицы – квест-игры. Здесь каждый может проверить себя на прочность и попасть в нестандартные ситуации. Правда, для начала не мешало бы набраться смелости.

«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске

Как организованы квесты в Минске, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Мария Иванова, организатор квест-игр:
Квест, в первую очередь, – это игра. К нам это пришло из компьютерных игр. Есть такой жанр игры – квест. Людям реально стало мало эмоций, и потихоньку квест из компьютера вышел в реальную жизнь. Они начали появляться в Европе, Японии и постепенно, в 2012 году они пришли в Россию. А уже из России появились в Беларуси.

«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске

«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске

Сегодня можно запросто побывать в виртуальном уголке своего любимого мира, пусть и недолго. Поиск сокровищ, танковая битва, погоня за призраками и настоящий детектив – выбор огромен. Впрочем, эмоции, полученные во время прохождения квеста, запомнятся, скорее, только с позитивной стороны.

«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске

Мария Иванова:
Квест – это игра для команды от 1 до 7 человек, в зависимости от возможностей локации и самого сюжета. Люди, попадая в квест в реальности, погружаются в атмосферу, сюжет, становится главными героями.

«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске

Главный принцип модного досуга – полное погружение в атмосферу знаменитого фильма или игры, где участники выполняют строго определенные роли. Острота ощущений зависит от нескольких факторов, но едва ли не главную миссию выполняет актер. 

«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске

Ангелина Мишкуц, актриса квест-игр:
Это одна из самых приятных частей работы, когда приходит мужчина, огромный, широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать, прячется где-то в уголочек. Мы находимся в образе. Мы должны нанести грим, надеть свой костюм. И так как это перфоманс, мы постоянно в игре, постоянно с игроками. Загадки – это только каркас, а сюжет может быть вариативным в зависимости от игроков. Это могут быть дети – с ними нужно быть мягче. Это могут быть опытные игроки, им нужно дать настоящий драйв.

Олег Едик, участник квестовых игр:
Первый раз был, наверное, в школе. Мы пошли с друзьями туда вместе, разбились на команды человек по 7-10. Все в новинку было, но это может сплотить с друзьями, потому что прохождение квестов требует, в первую очередь, командной работы.

«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске

Квестовая индустрия сегодня активно развивается и набирает все больше поклонников. Кто-то идет за адреналином, а кто-то хочет проверить свою смекалку в непривычной обстановке. Приживется ли подобное развлечение в нашей стране – покажет время! А пока самое время присоединиться к любителям и попробовать одолеть хотя бы самый простой уровень!

Люди в материале: Мария Иванова, Ангелина Мишкуц, Олег Едик

 
Теги: Минск
 
 
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Сделать уик-энд нескучным и сэкономить. Сегодня минчане решают такую задачу на раз-два! Незабываемые эмоции, интересный исход событий и адреналин – все это...
 
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