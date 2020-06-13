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«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске
Источник материала: СТВ
Сделать уик-энд нескучным и сэкономить. Сегодня минчане решают такую задачу на раз-два! Незабываемые эмоции, интересный исход событий и адреналин – все это любителям острых ощущений позволяет испытать на себе новый тренд столицы – квест-игры. Здесь каждый может проверить себя на прочность и попасть в нестандартные ситуации. Правда, для начала не мешало бы набраться смелости.
Как организованы квесты в Минске, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Сегодня можно запросто побывать в виртуальном уголке своего любимого мира, пусть и недолго. Поиск сокровищ, танковая битва, погоня за призраками и настоящий детектив – выбор огромен. Впрочем, эмоции, полученные во время прохождения квеста, запомнятся, скорее, только с позитивной стороны.
Главный принцип модного досуга – полное погружение в атмосферу знаменитого фильма или игры, где участники выполняют строго определенные роли. Острота ощущений зависит от нескольких факторов, но едва ли не главную миссию выполняет актер.
Олег Едик, участник квестовых игр:
Квестовая индустрия сегодня активно развивается и набирает все больше поклонников. Кто-то идет за адреналином, а кто-то хочет проверить свою смекалку в непривычной обстановке. Приживется ли подобное развлечение в нашей стране – покажет время! А пока самое время присоединиться к любителям и попробовать одолеть хотя бы самый простой уровень!
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«Приходит мужчина широкоплечий и выхожу я, маленькая девочка, а он начинает визжать». Как организуют квесты в Минске
Сделать уик-энд нескучным и сэкономить. Сегодня минчане решают такую задачу на раз-два! Незабываемые эмоции, интересный исход событий и адреналин – все это...
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