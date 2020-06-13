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Минтруда: «Увольнение – это вопрос, с которым необходимо разбираться»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 40 звонков поступило на горячую линию Минтруда по вопросам незаконного увольнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Увольнение – это вопрос, с которым необходимо разбираться. Телефон – прием информации, в дальнейшем начинают работать специалисты: изучают документы, при необходимости мы будем встречаться и с человеком.
Горячая линия продолжает свою работу. Звонки принимаются в будние дни с 9 до 13 часов и с 14 до 18. Сообщить о фактах необоснованного увольнения можно и в субботу – с 9 до 12.
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Новости Беларуси. Около 40 звонков поступило на горячую линию Минтруда по вопросам незаконного увольнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Все они...
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