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Решающий пенальти «Ислочи» и «сахарное дерби» в Городее. Итоги матчей 13-го тура ЧБ по футболу

13.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» по футболу прошли первые матчи 13-го тура. В столице «Минск» встречался с «Ислочью», а «Городея» в «сахарном дерби» принимала «Слуцк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решающий пенальти «Ислочи» и «сахарное дерби» в Городее. Итоги матчей 13-го тура ЧБ по футболу


Поединок «Минска» и «Ислочи» можно назвать равным – моменты отличиться, пусть и не в очень большом количестве, были у обеих команд.

Решающий пенальти «Ислочи» и «сахарное дерби» в Городее. Итоги матчей 13-го тура ЧБ по футболу

Решил же исход встречи назначенный Сергеем Цынкевичем пенальти. Исполнить 11-метровый вызвался Дмитрий Комаровский, и его удар оказался неберущимся. 1:0 – в пользу «Ислочи». Команда Виталия Жуковского прервала четырехматчевую серию без побед и теперь идет шестой в турнирной таблице, а вот «Минск» опустился на 14-е место. 

Решающий пенальти «Ислочи» и «сахарное дерби» в Городее. Итоги матчей 13-го тура ЧБ по футболу

В другом матче дня встречались «Городея» и «Слуцк». «Сахарное дерби» по традиции получилось горячим, а успеха в нем добились хозяева поля.  

Решающий пенальти «Ислочи» и «сахарное дерби» в Городее. Итоги матчей 13-го тура ЧБ по футболу

В первом тайме счет открыл российский форвард Сергей Архипов. Он же во второй половине игры упрочил преимущество своей команды, убежав в отрыв и разобравшись с вратарем. А подвел итог Кирилл Павлючек. 3:0 – победа «Городеи», которая прервала семиматчевую безвыигрышную серию. «Слуцк» же, напротив, угодил в пике. У команды всего два очка в шести последних встречах. 

Решающий пенальти «Ислочи» и «сахарное дерби» в Городее. Итоги матчей 13-го тура ЧБ по футболу

13-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» продолжится еще тремя матчами. «Неман» встречаются со «Смолевичами». Позже пройдут поединки между «Торпедо-БелАЗ» и брестским «Динамо», а также минским «Динамо» и «Славией».  

Решающий пенальти «Ислочи» и «сахарное дерби» в Городее. Итоги матчей 13-го тура ЧБ по футболу

Завершат программу тура три поединка в воскресенье, 14 июня. Центральным из которых, безусловно, будет дуэль лидеров – БАТЭ и «Шахтера». 

Люди в материале: Сергей Цынкевич, Дмитрий Комаровский, Виталий Жуковский, Сергей Архипов, Кирилл Павлючек

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» по футболу прошли первые матчи 13-го тура. В столице «Минск» встречался с «Ислочью», а «Городея» в «сахарном дерби»...
 
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