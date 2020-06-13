В Сиэтле прошли молчаливые акции протеста

Источник материала: СТВ

Новости США. В США шумные протесты сменились молчаливыми акциями. В Сиэтле митингующие прошли по улицам города без криков и скандирования лозунгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В руках у них были плакаты «Марш тишины – громче, чем когда-либо». Правоохранители не препятствовали акции. Суд временно запретил полиции Сиэтла использовать слезоточивый газ против участников мирных протестов.





А в Майями активисты перекрыли движение на крупной транспортной развязке. Полицейским пришлось установить кордон, чтобы не пустить колонну протестующих на основную магистраль.