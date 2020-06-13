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В Сиэтле прошли молчаливые акции протеста

13.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США шумные протесты сменились молчаливыми акциями. В Сиэтле митингующие прошли по улицам города без криков и скандирования лозунгов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиэтле прошли молчаливые акции протеста

В руках у них были плакаты «Марш тишины – громче, чем когда-либо». Правоохранители не препятствовали акции. Суд временно запретил полиции Сиэтла использовать слезоточивый газ против участников мирных протестов.

В Сиэтле прошли молчаливые акции протеста

А в Майями активисты перекрыли движение на крупной транспортной развязке. Полицейским пришлось установить кордон, чтобы не пустить колонну протестующих на основную магистраль.

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Новости США. В США шумные протесты сменились молчаливыми акциями. В Сиэтле митингующие прошли по улицам города без криков и скандирования лозунгов, сообщили в...
 
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