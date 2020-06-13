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«Неман» обыграл «Смолевичи», добыв четвертую победу подряд
Источник материала: Tut.by
13 июня продолжается 13-й тур
Ситуация в первенстве становится похожей на предыдущие годы. Фавориты набирают ход, неожиданные обитатели верха турнирной таблицы постепенно сдают позиции, хотя списывать со счетов их пока нельзя. В этом туре нас ждут два суперматча, после одного из которых может поменяться лидер.
14 июня в «Борисов-Арене» лидирующий БАТЭ примет «Шахтер». Эти команды разделяют всего два очка. Оба клуба набрали приличный ход, особенно впечатляют «горняки», которые не знают поражений, а вратарь Александр Гутор проводит блестящую «сухую» серию.
Мощно выглядит и БАТЭ, но в прошлом туре они умудрились в Витебске упустить победу на последних минутах, ведя в счете 2:0! Ошибки вратаря и защитников «желто-синих» позволили «Витебску» спасти матч и доказать всем, что дома они непобедимы.
«Шахтер» же в Солигорске обыграл открытие этого сезона «Энергетик-БГУ». «Горняки» сумели надежно прикрыть Джасурбека Яхшибоева, а фантастический Виталий Лисакович забил победный гол.
В воскресенье в Борисове нас ждет яркое сражение, которое нельзя пропустить.
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А 13 июня в Жодино приедет брестское «Динамо». Чемпионы также наконец нашли свою игру, громят всех подряд и в этом туре попробуют обыграть «Торпедо-БелАЗ». Если это случится, то они настигнут «автозаводцев» в турнирной таблице. Кстати,
Дела у команды Юрия Пунтуса тоже идут неплохо. Она выдала лучший старт за многие годы, к тренировкам приступила группа лидеров, которые болели. Бресту будет непросто на поле торпедовцев.
Из других матчей тура отметим игру в Минске, где «Динамо» примет «Славию», а также матч «Энергетика-БГУ» против «Белшины». Ниже расписание всех матчей.
Видео:
13 июня посмотрим за тремя матчами:
«Неман» — ФК «Смолевичи» — 2:0
Гродно. 13 июня. ЦСК «Неман».
Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Бантеев.
«Неман»: Курганский — Васильев, Стойкович, Легчилин, Лешко — Якимов (Кантария, 56), Забелин — Рассадкин (Яблонский, 46), Жуковский (к) (Коваль, 79), Кадимян — Марушич.
ФК «Смолевичи»: Гомелько — Василенок (к), Бондаренко, Алибеков — Бутаревич, Котов — По, Барсуков, Джигеро (Александрович, 64), Вакулич — Макаров (Верас, 79).
Голы: 1:0 — Жуковский (67). 2:0 — Яблонский (78).
Предупреждения: По (38), Лешко (45), Жуковский (49), Забелин (76).
«Олени» выдают впечатляющую серию. Еще пять туров назад боссы «Немана» хотели расставаться с главным тренером, но дали ему еще один шанс и не прогадали. Команда выдает серию из четырех подряд побед и вот уже располагается недалеко от лидирующей тройки, имея игру в запасе.
Сегодня они в боевом матче одолели аутсайдера. Оба гола были забиты во втором тайме. На 67-й минуте Валерий Жуковский решился на дальний удар, после которого мяч чиркнул по штанге и влетел в ворота. А через 11 минут Максим Яблонский забил второй гол, сняв все вопросы в матче.
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест» — 0:0
Матч начался.
«Динамо-Минск» — «Славия», 20.00.
14 июня тур завершится еще тремя играми, среди которых хит в Борисове:
«Энергетик-БГУ» — «Белшина», 16.00;
«Рух» — ФК «Витебск», 18.00;
БАТЭ — «Шахтер», 20.00.
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13 июня еще тремя матчами продолжится 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу.
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