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Андрей Муковозчик: активисты-фейсбучники, бандерлоги и нагнетание в сети. Субботний телефельетон «Накипело»

13.06.2020 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монолог из жизни в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик: активисты-фейсбучники, бандерлоги и нагнетание в сети. Субботний телефельетон «Накипело»

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Значительная часть жизнедеятельности белорусских либералов и демократов проходит в интернете. И если применить к этому феномену австрийскую школу Романчука, кассандровскую методологию Мацкевича и блестящее от употребления перо Федуты, вот что выяснится. Оказывается, больше всего властелины белорусского Facebook похожи на бандерлогов из «Маугли». 
«Мы свободны! Мы достойны восхищения! Мы все так говорим – значит, это правда! – писал Киплинг. – И когда болтуньи-обезьяны останавливались, чтобы перевести дух, остальные подхватывали хором: это правда, мы все так говорим!»

Однако весьма злую шутку с некоторыми заядлыми «активистами сетей и сайтов» играет анонимность. Удаленность. И, как им кажется, безнаказанность. До матерков уже доходит в адрес государственных служащих, ответственных за выборы чиновников, блюдущих порядок и спокойствие правоохранителей и любых других граждан, рискнувших с демократами не сойтись во мнениях. Такая вот нам предлагается демократия. 

Стоит прозвучать в интернете иному, не либеральному взгляду на жизнь, как набегает сотня анонимных по большей части троллей и мало того, что ругается. «Чтоб ты сдох», «Висеть вам на фонарях», «Поставим на колени» и прочее сожжем-зарежем – в последнее время это почти что стало, знаете ли, обычным стилем общественной дискуссии. 

Как и запугивание. Стращание убийством, надругательством или физическим насилием. Не только конкретных людей, которые делают свою работу, но и их семей, детей и близких. 

Андрей Муковозчик: активисты-фейсбучники, бандерлоги и нагнетание в сети. Субботний телефельетон «Накипело»

Бандерлоги, вы – взрослые (и оттого все же, надеюсь, разумные) ничего этого делать, надеюсь, не станете? Ни крестики на воротах рисовать, ни адресные данные в сеть сливать, ни на колени пытаться ставить, ни травлю в сети и в личной жизни устраивать. Очень надеюсь, что понимаете, чем для таких «активных» это закончится.

Но своими словами, призывами, стращанием и угрозами вы, взрослые, пробуждаете зверей в некоторых подростках, юношах. И так и не выросших моложавых мужчинах. У которых может взыграть ретивое. И тогда на выходе мы получим «Сашко Бiлого», вся философия которого – это «отыграцься на вон тех, о ком пишут, пришло наше время пановать». Ведь в руках у меня – автомат (или бита, или кирпич), они пишут – можно, руки у меня чешутся, а мозгов как не было, так и нет.  

Я уж не говорю о том, что и вам, любителям поматериться да попугать в социальных сетях, может прилететь: Бiлые, они ж не разбираются, там нечем. Я говорю вот о чем: прекратите нагнетать, прекратите угрожать, прекратите «обещать, что вот ужо…» – лучше прекратите. Вы уже пробовали на парламентских выборах, а мы видели. Общество готово на это адекватно отреагировать.

И Президент наш акцентирует: «Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел обратить на это самое серьезное внимание». Если кому акцент не сразу понятен, есть разъяснение: «это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву».

Андрей Муковозчик: активисты-фейсбучники, бандерлоги и нагнетание в сети. Субботний телефельетон «Накипело»

Значит, когда к вам, которые анонимно оскорбляли, грозили, намекали и пугали, – когда к вам придут, не обижайтесь, не стройте из себя «защитников свобод» и «рупоров демократии». Вы – поджигатели, вас предупреждали.

А знаете, как народ поступал с поджигателями? Как и с конокрадами и, уж извините, со скотоложцами. Их изгоняли вон, вы правильно догадались. Кардинально. 

Поэтому будьте «ветлiвымi ды разважлiвымi», душевно вас, активисты-фейсбучники, прошу. Давайте и высказывать, и отстаивать свое мнение по-людски, так всем нам будет лучше.

Не могу удержаться, чтобы напоследок не спросить: «Бандерлоги! Вы хорошо меня слышите?» Уж простите, накипело. 

Люди в материале: Андрей Муковозчик

 
 
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон «Накипело», сообщили в программе...
 
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