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Новобранцы сегодня принесли военную присягу по всей стране
Источник материала: ОНТ
Клятва на верность Родине. Новобранцы по всей стране сегодня принесли военную присягу.
Военнослужащих нового набора только в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах – более 1300. Сам «момент» здесь впервые прошел без присутствия родных и близких. Но, как и в частях и соединениях по всей стране, присягу провели в онлайн-формате. Так что увидеть «своего новобранца» могли все без исключения.
Всего клятву на верность стране сегодня произнесли более 3400 человек. Все они призваны на срочную военную службу и службу в резерве.
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Клятва на верность Родине. Новобранцы по всей стране сегодня принесли военную присягу. Военнослужащих нового набора только в 72-м гвардейском объединенном...
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