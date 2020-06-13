Новобранцы сегодня принесли военную присягу по всей стране

Источник материала: ОНТ

Клятва на верность Родине. Новобранцы по всей стране сегодня принесли военную присягу.

Военнослужащих нового набора только в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах – более 1300. Сам «момент» здесь впервые прошел без присутствия родных и близких. Но, как и в частях и соединениях по всей стране, присягу провели в онлайн-формате. Так что увидеть «своего новобранца» могли все без исключения.

Всего клятву на верность стране сегодня произнесли более 3400 человек. Все они призваны на срочную военную службу и службу в резерве.





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