ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новобранцы сегодня принесли военную присягу по всей стране

13.06.2020 18:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новобранцы сегодня принесли военную присягу по всей стране

Клятва на верность Родине. Новобранцы по всей стране сегодня принесли военную присягу.  

Военнослужащих нового набора только в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах – более 1300. Сам «момент» здесь впервые прошел без присутствия  родных и близких. Но, как и в частях и соединениях по всей стране, присягу провели в онлайн-формате. Так что увидеть «своего новобранца» могли все без исключения.  

Всего клятву на верность стране сегодня произнесли более 3400 человек. Все они  призваны на срочную военную службу и службу в резерве. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клятва на верность Родине. Новобранцы по всей стране сегодня принесли военную присягу.   Военнослужащих нового набора только в 72-м гвардейском объединенном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семейная пара утонула в Пуховичском районе: ребенка удалось спасти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика