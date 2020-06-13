Семейная пара утонула в Пуховичском районе: ребенка удалось спасти

Источник материала: ОНТ

Супружеская пара утонула в Пуховичском районе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.







13 июня днём в д. Узляны Пуховичского района семья из Минска отдыхала на берегу водоема. Отец и малолетний сын поплыли кормить лебедей. 61-летнему мужчине в какой-то момент стало плохо, он ушёл под воду. 37-летняя супруга бросилась на помощь мужчине, помогла сыну приблизиться к берегу и стала тонуть. Ее без признаков жизни достали очевидцы, которые прибежали на помощь ребенку. Его удалось спасти.

Тело мужчины из воды достали сотрудники ОСВОД. Эксперты со следователями работают на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: СК Беларуси

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