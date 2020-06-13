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5 способов ускорить зарядку смартфона

13.06.2020 22:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 способов ускорить зарядку смартфона

Случается так, что батарея смартфона практически разряжена, а возможности ждать, чтобы аккумулятор полностью зарядился, нет. О простых и эффективных способах зарядки смартфона пишет «Ридиус».

1. Если нужно, чтобы батарея заряжалась быстрее, подключайте телефон к обычной розетке электрической сети.

2. У многих современных телефонов есть функция Quick Charge – быстрая зарядка. С ее помощью можно зарядить батарею за 10–15 минут на 30–35%. 

3. Если телефон переохлаждается или перегревается, он будет заряжаться медленнее. Рекомендовано заряжать аппарат при комнатной температуре.

4. Выберите в смартфоне функцию «Режим полета» перед тем, как поставить аппарат на зарядку – энергия не будет расходоваться на ненужные функции и батарея зарядится быстрее. Однако, если срочно необходимо переговорить с кем-то, этот способ не подходящий, ведь принимать и совершать звонки невозможно.

5. Приобретите внешний аккумулятор – Power bank – и везде носите его с собой, чтобы разряженная батарея смартфона не заставала врасплох. Только не забывайте, что Power bank тоже необходимо вовремя подзаряжать.

Фото: 7info.ru

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Случается так, что батарея смартфона практически разряжена, а возможности ждать, чтобы аккумулятор полностью зарядился, нет. О простых и эффективных способах...
 
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