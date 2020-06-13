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Бабарико про ситуацию с «Белгазпромбанком»: Это не просто кампания устрашения, это - рейдерский захват
Источник материала: Tut.by
Обыски и задержания в Белгазпромбанке — рейдерский захват со стороны белорусского государства, уверен его бывший председатель правления Виктор Бабарико. Участник президентской кампании считает, что эти действия направлены против него. Об этом он заявил в интервью
— Я полностью разделяю позицию из пресс-релиза «Газпрома» и Газпромбанка. Это — рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры, — заявил Бабарико. — Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. Он затрагивает интересы собственников, клиентов, творится абсолютный беспредел, нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел.
Виктор Бабарико уверен, что все подчиняется одному: «найти хоть что-то для того, чтобы помешать провести выборы в Беларуси».
Он также прокомментировал возможное назначение Надежды Ермаковой на пост председателя правления Белгазпромбанка.
— Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю (меньше половины процента), и эта доля не является золотой акцией. Поэтому назначение даже и. о. председателя правления — прерогатива акционеров. Никаких вариантов здесь нет — надо сначала сменить собственников. Если бы, например, сейчас правительство Беларуси выкупило бы банк у собственника, тогда эти действия, наверное, были бы законными. Но как следует из пресс-релиза акционеров, у них этот банк никто не выкупал. Значит, любые назначения в этом банке могут быть только с их согласия.
Бабарико считает, что было бы правильно — позвонить собственникам, тем более иностранным.
— Сейчас это равносильно тому, чтобы прийти в чужую квартиру и сказать: я здесь буду жить, теперь она моя, потому что я сюда пришел. Творится полное беззаконие, — выразил мнение кандидат в кандидаты.
«Несли доллары, золото, картины»
Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». Силовики проверяли банк до поздней ночи.
12 июня глава КГК Иван Тертель
Комментировал ситуацию и президент. По его словам, банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019-м были получены какие-то сведения. Он заявил, что намерен привлечь к расследованию этого дела «Интерпол, россиян, американцев, европейцев», чтобы они проанализировали все полученные белорусскими следователями документы.
«Когда его [Бабарико] сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $ 14 тыс., потом еще $ 600 тыс. или $ 800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать», — заявил президент. При этом он сказал, что это не накат со стороны Лукашенко: «Никакого наката нет. Мне это сейчас и не нужно было».
Виктор Бабарико
В головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник TUT.BY. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она
Российские Газпромбанк и «Газпром», акционеры Белгазпромбанка,
В мае пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты.
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Бабарико про ситуацию с «Белгазпромбанком»: Это не просто кампания устрашения, это - рейдерский захват
Обыски и задержания в Белгазпромбанке - рейдерский захват со стороны белорусского государства, уверен его бывший председатель правления Виктор Бабарико. Участник...
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