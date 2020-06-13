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Белоруска родила ребенка в торговом центре в Гродно. Как себя чувствует малыш и что говорят врачи?

13.06.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белоруска родила ребенка в торговом центре в Гродно. Как себя чувствует малыш и что говорят врачи?Гродно. Как себя чувствует малыш и что говорят врачи?" class="one-news__figure-img">

Малыш родился в Гродно прямо в торговом центре – то ли он спешил, то ли мама не дотерпела. Бывает! Счастливая мать с прессой теперь общается регулярно – случай не то что в городе, на всю страну прогремел. Уж слишком неординарный. Правда, пока все разговоры на расстоянии – эпидрежим. 


Уже пять дней мама вместе с сыном Никитой в областном перинатальном центре. За здоровьем малыша следят медики, всё-таки родился раньше срока – на восьмом месяце. 

Елена Жарковская: «У нас все нормально, только немножко желтушка появилась, но это ничего, просветится, еще несколько дней покапают и все, сказали выйдет быстро. Самое главное, быстрее домой попасть. Конечно, в больнице хорошо, под присмотром, но все-таки дома есть дома. И планы расти – самое главное».

Как же так получилось, что мальчик решил появиться на свет прямо в торговом центре, 39-летняя мать не понимает. Говорит, ничего не предвещало. Вечером в воскресенье Елена пришла на работу – прибраться, и почувствовала резкую боль в животе. Рожать помогали испуганные коллега и администратор. Всё прошло быстро, до приезда скорой помощи.  

Елена ещё легко отделалась, говорят врачи, всё-таки рожать без присмотра опасно для жизни. Бывает, конечно, что родители решают, ребенок должен появиться на свет только дома, но таких немного – даже в столице не больше 10 в год. А случаев, когда скорую вызывают, что называется, «в поле», могут по пальцам пересчитать. 

В Гродно в этом году «полевую» статистику уже пополнили. Кстати, врачам Елена хорошо знакома – в перинатальном центре в шестой раз! Старшая дочь уже взрослая, сама недавно стала мамой. Остальные дети – все мальчики – живут с бабушкой в агрогородке под Гродно. 

По словам соседей, настоящая мама давно здесь не появлялась, а пока жила, приносила немало хлопот. В свете последних событий бабушка не горит желанием общаться с прессой. Знают о многодетной маме и в социальных службах. Оказалось, ещё в декабре прошлого года суд Гродненского района лишил Елену и отцов четверых её детей (а они разные) родительских прав. 

Татьяна Курилович, начальник отдела воспитательной и социальной работы управления образования Гродненского райисполкома: «Родители ненадлежащим образом выполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, мать злоупотребляла спиртными напитками. На сегодняшний день четверо несовершеннолетних детей находятся на государственном обеспечении в опекунской семье у своей родной бабушки. Попыток в восстановлении в родительских правах со стороны родителей не поступало».

Как сложится на этот раз, Елене предстоит серьёзно подумать. Социальные службы уже инициируют расследование: где и на какие средства собирается жить мама после выписки из роддома, какие условия будут созданы для ребёнка. От этого и будет зависеть – останется ли Никита с мамой или исчезнет из её жизни также неожиданно, как появился на свет. И всё же специалисты говорят, что такое развитие событий, скорее, исключение. В Гродненской области осталось всего два детских дома, маму ищут около 100 малышей. Больше 200 детей, отобранных у нерадивых родителей, уже живут в атмосфере любви и заботы, и о своей прежней жизни не вспоминают.

 

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Теги: Гродно
 
 
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Малыш родился в Гродно прямо в торговом центре – то ли он спешил, то ли мама не дотерпела. Бывает! Счастливая мать с прессой теперь общается регулярно – случай не...
 
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