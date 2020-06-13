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Джинсам – 170 лет: как появился самый модный предмет гардероба?

13.06.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Есть ценности на все времена. Они могут менять форму и цвет, но в истории закрепились основательно и из моды не выйдут никогда. Джинсы. Самой модной спецодежде – 170 лет!

Они точно есть у вас в гардеробе! У каждого мужчины в среднем – две пары, у женщины – как минимум три. В июне 1850-го автор рабочих комбинезонов для фермеров и шахтёров Ливай Страусс сделал свои первые, те самые голубые джинсы.

«Отец» джинсовой индустрии – родом из Германии, вырос в еврейской семье. Основал небольшое производство во время золотой лихорадки и продал первую пару джинсов золотоискателям всего за 6 долларов. Бизнес рос и процветал, но очень долго джинсы были исключительно рабочей одеждой. И только в 30-х годах прошлого века, наконец, обрели всенародную популярность. 

В Америке полюбили джинсы благодаря голливудским вестернам. Вскоре западная мода пришла и в СССР. Правда, джинсы тогда могли позволить себе пилоты, моряки и дети дипломатов – те, кто бывал за границей. Сейчас трудно представить человека, который не слышал про знаменитые «Ливайз 501».

Говорят, если связать между собой несколько пар джинсов, можно сдвинуть с места вагон. Проверить сложно, но точно можно сказать: это самая удобная одежда на каждый день. Заклёпки на карманах – уже привычный дизайн. Под рубашку или яркую футболку, кроссовки или каблуки – универсальные и практичные. Прежде чем попасть к нам, джинсам приходится пройти десятки «стресс-тестов».

Классика, конечно, вечна. А что делать, если хочется чего-то особенного? Над этим, не покладая рук, трудятся и белорусские дизайнеры. Они практически наступают своим учителям на пятки. Качество – не хуже, чем у именитых брендов. 

Для людей с ограниченными возможностями удобной одежды, как оказалось, совсем немного. А джинсов до недавнего времени не было совсем. Так и появился необычный инклюзивный проект – для тех, кто в коляске. 

Екатерина Безрукова, дизайнер: «Они отличаются по посадке, по конструкции. Для того, чтобы человеку, который всё время сидит, было максимально удобно. Здесь есть в области колен специальные складки, чтобы не образовалось заломов, которые мешают. Особенность этих джинсов – в том, чтобы не пережимать тело и чтобы была закрыта максимально поясница».

Создать джинсы мечты можно и самим. Даже если где-то на полках завалялась пара со времён университета и, несмотря на то, что штаны порвались, а вы давно из них выросли. Замечали? Джинсы даже линяют с достоинством! Сейчас мода диктует новые правила – возможно всё!

Любимые брюки музыкантов и актёров, политиков и бизнесменов, заводчан и офисных работников. Даже спустя 170 лет – от джинсов все без ума. Это третий предмет гардероба по популярности после кроссовок и платьев. Поэтому, как и всегда, обязательный пункт из покупок на лето – новая джинсовая пара.

Подробнее – в видеоинформации. 

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Есть ценности на все времена. Они могут менять форму и цвет, но в истории закрепились основательно и из моды не выйдут никогда. Джинсы. Самой модной спецодежде – 170...
 
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