ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19

14.06.2020 08:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19

Количество жертв в результате взрыва автоцистерны на востоке Китая возросло до 19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Sina.

По данным источника, еще 172 пострадавших человека находятся в больницах.

Трагедия произошла 13 июня в 16:40 по местному времени (11:40 по Минску). По предварительной информации, тягач с цистерной, наполненной сжиженным газом, взорвался при съезде со скоростного шоссе. Цистерну подбросило в воздух взрывной волной, она приземлилась в нескольких сотнях метров от места аварии. Взрывная волна повредила расположенные близ шоссе дома и одно предприятие.


Фото: РИА Новости / Анна Раткогло

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество жертв в результате взрыва автоцистерны на востоке Китая возросло до 19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Sina. По данным источника, еще 172...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика