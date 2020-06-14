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Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19
Источник материала: ОНТ
Количество жертв в результате взрыва автоцистерны на востоке Китая возросло до 19. Об этом
По данным источника, еще 172 пострадавших человека находятся в больницах.
Трагедия произошла 13 июня в 16:40 по местному времени (11:40 по Минску). По
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Количество жертв в результате взрыва автоцистерны на востоке Китая возросло до 19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Sina. По данным источника, еще 172...
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