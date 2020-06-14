Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19

Источник материала: ОНТ

Количество жертв в результате взрыва автоцистерны на востоке Китая возросло до 19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Sina.

По данным источника, еще 172 пострадавших человека находятся в больницах.

Трагедия произошла 13 июня в 16:40 по местному времени (11:40 по Минску). По предварительной информации , тягач с цистерной, наполненной сжиженным газом, взорвался при съезде со скоростного шоссе. Цистерну подбросило в воздух взрывной волной, она приземлилась в нескольких сотнях метров от места аварии. Взрывная волна повредила расположенные близ шоссе дома и одно предприятие.



Фото: РИА Новости / Анна Раткогло

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