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Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

14.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



По его словам, минимальная зарплата в стране должна составлять 1 тыс. руб. в день, то есть 30 тыс. руб. в месяц. Средняя зарплата должна быть на уровне 70 тыс. руб. в месяц, указывает Жириновский. При этом среднее управленческое звено, инженеры и высококвалифицированные специалисты должны зарабатывать 150-200 тыс. в месяц, а максимальная зарплата не должна быть больше 500 тыс. руб, отметил политик.

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — сказал Жириновский.

Он выразил мнение, что в России наблюдается недовольство слишком высокими зарплатами в госкорпорациях и коммерческих структурах.

Кроме того, политик считает, что зарплат по миллиону рублей в день быть не должно.

«Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч», — заявил Жириновский.

Напомним, что сам политик является человек не бедным и не раз просто швырял деньгами. Но чего ни сделаешь "по работе"...
 
 
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
 
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