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Пресс-служба брестского "Динамо": в клубе нет задержек зарплат

14.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба брестского "Динамо" рассказала "Брестской газете", что в клубе нет задержек по зарплатам.

Пресс-служба брестского "Динамо": в клубе нет задержек зарплат
- На прошлой неделе газета "Прессбол" сообщила, что в клубе есть задержки выплат зарплат. Это правда?

- Задержек заработных плат в клубе нет. Данная информация — не более чем слухи. "Прессбол" регулярно пишет подобные статьи в отношении различных клубов, и большинство из них — беспочвенны.

Заметим, что "Прессбол" не сообщал о существующих в настоящее время задержках зарплат в "Динамо". В материале "Деньги же не появляются из воздуха". Как клубы высшей лиги справляются с финансовыми проблемами в эпоху пандемии" информация звучала следующим образом:

"Естественно, подробности своего благосостояния "Динамо" не афиширует. Но, по сведениям "ПБ", в клубе действительно не все гладко. Задержки по выплатам случались и радости футболистам не приносили. Впрочем, конспирологические опасения, будто проект потихоньку сворачивается, пока далеки от реальности. По нашей информации, в последнее время ситуация выправляется, команда получает положенное. Логика подсказывает, что перебоев быть не должно и в будущем — когда пандемия отступит и бизнес владельца клуба наберет прежние обороты".

Позже финансовую ситуацию в "Динамо" раскрыл в интервью "Беларусь 5" хозяин клуба Александр Зайцев, в частности, подчеркнув: "Мы зарплату платим вовремя. Просто мы ее урезали. В лучшем случае ребята получают процентов по 10 от своих контрактов".

Также владелец брестского клуба отметил: "Вместо нулевого баланса у нас в этом году сплошные убытки и затраты. Мы сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились, надо называть вещи своими именами. Было очень тяжело по финансам. Но сейчас ситуация и у меня по некоторым бизнесам полегче стала, и в коллективе стало полегче".
 
 
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Пресс-служба брестского "Динамо" рассказала "Брестской газете", что в клубе нет задержек по зарплатам.
 
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