- На прошлой неделе газета "Прессбол" сообщила, что в клубе есть задержки выплат зарплат. Это правда?





- Задержек заработных плат в клубе нет. Данная информация — не более чем слухи. "Прессбол" регулярно пишет подобные статьи в отношении различных клубов, и большинство из них — беспочвенны.





Заметим, что "Прессбол" не сообщал о существующих в настоящее время задержках зарплат в "Динамо". В материале "Деньги же не появляются из воздуха". Как клубы высшей лиги справляются с финансовыми проблемами в эпоху пандемии" информация звучала следующим образом:





"Естественно, подробности своего благосостояния "Динамо" не афиширует. Но, по сведениям "ПБ", в клубе действительно не все гладко. Задержки по выплатам случались и радости футболистам не приносили. Впрочем, конспирологические опасения, будто проект потихоньку сворачивается, пока далеки от реальности. По нашей информации, в последнее время ситуация выправляется, команда получает положенное. Логика подсказывает, что перебоев быть не должно и в будущем — когда пандемия отступит и бизнес владельца клуба наберет прежние обороты".





Позже финансовую ситуацию в "Динамо" раскрыл в интервью "Беларусь 5" хозяин клуба Александр Зайцев, в частности, подчеркнув: "Мы зарплату платим вовремя. Просто мы ее урезали. В лучшем случае ребята получают процентов по 10 от своих контрактов".





Также владелец брестского клуба отметил: "Вместо нулевого баланса у нас в этом году сплошные убытки и затраты. Мы сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились, надо называть вещи своими именами. Было очень тяжело по финансам. Но сейчас ситуация и у меня по некоторым бизнесам полегче стала, и в коллективе стало полегче".



