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Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это самая молодая застройка Гродно и самая инновационная. Строили как раз с учетом последних норм – удобные велодорожки, безбарьерная среда, широкие парковочные места для инвалидов, тактильная плитка, подъемники. Уже на данном этапе запланированы три детских сада, школа, торговые центры, амбулатория, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Олег Матюшик, главный инженер управления капитального строительства Гродненского горисполкома:
Мнение будущих жильцов в приоритете.
Олег Волконовский, главный архитектор проектного управления ОАО «Гродножилстрой»:
Для гродненцев здесь многое впервые. Дворы без машин – максимально безопасные, парковки для автомобилей вынесены за дома. Сквозные подъезды. Зоны для разных возрастов на детских площадках и велогаражи.
Многодетная мама Ирина в числе первых новоселов. Много лет квадратные метры делили с родителями. Сейчас, как оказалось, не только собственную квартиру получили, но и совсем другое качество жизни. С привычными спальными районами не сравнить.
Ирина Павлючек, жительница Гродно:
Раньше дефицит жилья компенсировали «клонированием» однотипных панелек. Сейчас на смену спальникам приходят кварталы. Именно квартал, а не район, как в советские годы, должен стать основной единицей городской застройки. В чем разница? Ну хотя бы квартал в разы меньше района, а вот ответственности и креатива от застройщика куда больше.
Денис Мацепуро, бренд-менеджер района:
В этих кварталах выбирают не просто жилье, а стиль жизни. И это не рекламный слоган. Множество сценариев досуга, не отходя от собственного дома. Здесь можно собраться с соседями на барбекю и устроить пикник среди хвойных насаждений прямо под окнами, попрыгать на батуте или даже засадить огород.
– Каждый квартал имеет какие-то точки сбора для всех жителей. Здесь их даже несколько – это беседки, зона гриля, и у нас есть центральная площадь (это место, где могут проходить какие-то события, которые либо мы делаем, либо сами жители себе организовывают).
Такой двор проходным точно не назовешь. Это скорее личная эксклюзивная территория жильцов. Такой комплексный подход для застройщика хлопотнее, зато такие приятные бонусы и цену на метры повышают.
Денис Хомченко, житель района:
Яна Шипко:
Денис Хомченко:
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Новости Беларуси. Это самая молодая застройка Гродно и самая инновационная. Строили как раз с учетом последних норм – удобные велодорожки, безбарьерная среда,...
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