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Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

14.06.2020 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это самая молодая застройка Гродно и самая инновационная. Строили как раз с учетом последних норм – удобные велодорожки, безбарьерная среда, широкие парковочные места для инвалидов, тактильная плитка, подъемники. Уже на данном этапе запланированы три детских сада, школа, торговые центры, амбулатория, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Олег Матюшик, главный инженер управления капитального строительства Гродненского горисполкома:
При строительстве домов параллельно ведется и строительство детского садика на 230 мест. Это все ложиться на бюджет, но наши городские власти и областные предусмотрели финансирование на строительство данного садика, чтобы не получилось так, что у нас дома застроены и никакой инфраструктуры как таковой нет.

Мнение будущих жильцов в приоритете.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Олег Волконовский, главный архитектор проектного управления ОАО «Гродножилстрой»:
Должны пройти общественные обсуждения. В этот момент жильцы, кто заинтересован, кто стоит на очереди на квартиру, зная, что его, допустим, следующий микрорайон Грандичи-2 – он видит застройку, саму планировку, развертки по улицам, аксонометрию, допустим, 3D-визуализацию. И он в этот период, который длится месяц, вправе высказать свое мнение: нравится, не нравится.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Для гродненцев здесь многое впервые. Дворы без машин – максимально безопасные, парковки для автомобилей вынесены за дома. Сквозные подъезды. Зоны для разных возрастов на детских площадках и велогаражи.

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Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Многодетная мама Ирина в числе первых новоселов. Много лет квадратные метры делили с родителями. Сейчас, как оказалось, не только собственную квартиру получили, но и совсем другое качество жизни. С привычными спальными районами не сравнить.

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Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Ирина Павлючек, жительница Гродно:
Нравится, что дорог близко нет во дворах. Площадки – все новое, все по-другому чуть-чуть. Как-то интересно.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Раньше дефицит жилья компенсировали «клонированием» однотипных панелек. Сейчас на смену спальникам приходят кварталы. Именно квартал, а не район, как в советские годы, должен стать основной единицей городской застройки. В чем разница? Ну хотя бы квартал в разы меньше района, а вот ответственности и креатива от застройщика куда больше.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Денис Мацепуро, бренд-менеджер района:
Все дома квартала объединены в один большой двор, двор без автомобилей. Он доступен только для жителей, для того, чтобы они могли отдыхать, прогуливаться, работать, что немаловажно, спокойно могли отпускать детей во двор и не бояться, что они куда-то убегут.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

В этих кварталах выбирают не просто жилье, а стиль жизни. И это не рекламный слоган. Множество сценариев досуга, не отходя от собственного дома. Здесь можно собраться с соседями на барбекю и устроить пикник среди хвойных насаждений прямо под окнами, попрыгать на батуте или даже засадить огород.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

–  Каждый квартал имеет какие-то точки сбора для всех жителей. Здесь их даже несколько – это беседки, зона гриля, и у нас есть центральная площадь (это место, где могут проходить какие-то события, которые либо мы делаем, либо сами жители себе организовывают).
– Прямо такое комьюнити создается.
– Да-да-да.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Такой двор проходным точно не назовешь. Это скорее личная эксклюзивная территория жильцов. Такой комплексный подход для застройщика хлопотнее, зато такие приятные бонусы и цену на метры повышают.

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

Денис Хомченко, житель района:
Выйти во двор, провести время, посидеть, попить чаю, пойти какие-то огородики посмотреть, зайцы бегают, теннисные столы – можно поиграть.

Яна Шипко:
Вы это все используете, да?

Денис Хомченко:
Конечно-конечно. Максимально. Все для жизни, чтобы можно было, в принципе, существовать даже внутри района, даже не выезжая куда-то в центр.

Люди в материале: Олег Матюшик, Олег Волконовский, Яна Шипко, Ирина Павлючек, Денис Мацепуро

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Это самая молодая застройка Гродно и самая инновационная. Строили как раз с учетом последних норм – удобные велодорожки, безбарьерная среда,...
 
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