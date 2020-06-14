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Природа настолько очистилась, что по Набережной гуляют (а не плавают, как положено) лебеди

14.06.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ну ладно, не лебеди, а только один лебедь. Но ведь гуляет. Хорошо, что здесь, а то бывало - на мост забирается и на проезжей части хаос устраивает, тогда беда.

Природа настолько очистилась, что по Набережной гуляют (а не плавают, как положено) лебеди

А так - ну прогулялась себе птичка, делов-то.

 
 
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  Ну ладно, не лебеди, а только один лебедь. Но ведь гуляет. Хорошо, что здесь, а то бывало - на мост забирается и на проезжей части хаос устраивает, тогда беда. А так -...
 
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