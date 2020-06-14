Природа настолько очистилась, что по Набережной гуляют (а не плавают, как положено) лебеди

Источник материала: Виртуальный Брест

Ну ладно, не лебеди, а только один лебедь. Но ведь гуляет. Хорошо, что здесь, а то бывало - на мост забирается и на проезжей части хаос устраивает, тогда беда.





А так - ну прогулялась себе птичка, делов-то.